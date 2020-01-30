AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عامل يقتل أمه بالفأس بالشرقية ..والمتهم : مغسلتش هدومي

الخميس 30/يناير/2020 - 10:09 م
جثة
جثة
Advertisements
محمد الطحاوي

قلبي علي ولدي أنفطر وقلب ولدي علي حجر كلمات من مثل شعبي أو قصة قديمة توارثتها الأجيال للدلالة علي مدي حب الأهل لأبنائهم وفي المقابل قسوة الأبناء عليهم ولكن أبن الشرقية وتحديدا مركز منيا القمح أعاد ذلك المثل للأذهان مرة أخري عن طريق قيامة بقتل والدتة بضربها بالفأس علي رأسها، لعدم قيامها بغسل ملابسه.

 

تفاصيل صادمة رواها المتهم أمام نيابة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عقب تمكن رجال مباحث المركز برئاسة الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث منيا القمح من ضبط المتهم والذي قام بتمثيل الجريمة وأعترف تفصيليا بأرتكابها وأنه كان لا يقصد قتلها ولكن سبق السيف العزل.

 

مغسلتش هدومي والحياة صعبة علي ومكنتش بتساعدني في حياتي وفي أحد الأيام نشبت مشادة كلامية بيننا فلم أتمالك أعصابي وقمت بضربها علي رأسها وسالت الدماء منها وتم نقلها الي مستشفي الأحرار التعليمي ومكثت بها عدة أيام الي ان فارقت الحياة.

 

بهذه الكلمات أعترف الابن المتهم أمام نيابة منيا القمح وأضاف قائلا..طبعا مكنتش قاصد أقتلها فهي أمي وأغلي شئ عندي ولكن هذه إرادة الله وربنا يسامحني علي مافعلت ومتحمل أي عقاب لأنني أستحق ذلك.

 

كان مستشفي الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية،استقبل ، ربة منزل مقيمة منيا القمح في العقد السادس من العمر مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم إخطار النيابة العامة، بمركز منيا القمح وجار تحرير المحضر اللازم.

 

وتمكن ضباط مباحث منيا القمح برئاسة، الرائد محمد فؤاد، ، اليوم، من ضبط الشاب المتهم بضرب أمه بفأس علي رأسها، محدثا إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ بسبب رفضها غسل ملابسه ومعاملته لها معاملة قاسية، وتم إحالته إلى النيابة العامة، بمركز منيا القمح .

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية،تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفي الأحرار بوصول" أم الهنا م " 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية.

وتبين من التحريات الأولية قيام نجلها "إسلام س " 28 سنة عامل بإحدى الشركات بمدينة العبور، بالتعدي عليها بالضرب بفأس، بسبب رفضها غسل ملابسه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1860 جنايات منيا القمح لسنة 2020.



فيما قررت النيابة العامة بمركز منيا القمح، حبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

2019 عام جرائم القتل والإعدام بالشرقية.. عم يتخلص من ابنة أخيه وآخر يقتل حماته وزوج يطعن طليقته

بسبب رفضها غسل ملابسه.. ابن يضرب أمه بفأس على رأسها بـ منيا القمح

ضبط المتهم بضرب أمه بفأس على رأسها بالشرقية لرفضها غسل ملابسه

الداخلية في يوم.. إحباط دخول 630 كيلو حشيش سوري عبر شرق بورسعيد .. ضبط مصنع لإنتاج عبوات الأطعمة من مخلفات المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي

تفاصيل اعتداء ابن على والدته بـ فأس في الشرقية| شاهد

الابن الجاحد.. إسلام ينهي حياة أمه بالشرقية بطريقة بشعة.. فكيف قتلها

ترشيحاتنا

عاجل.. راكبة تهدد بتفجير نفسها داخل طائرة بأحد المطارات في موسكو

قشر اليوسفي يحميك من السرطان.. إليك طريقة استخدامه

تحرك عسكري تركي جديد في ليبيا

قائد سيارة قرر التوقف لمساعدة فهد مصاب.. فحدث ما لم يتوقعه.. شاهد

لاعب الأهلي السابق يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي في الدوري.. تفاصيل

بصورة ورسالة.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهم بحيازة مخدرات يدخن سيجارة حشيش داخل قاعة المحكمة.. شاهد ما حدث

بعثة الأهلي تحت حراسة الجيش السوداني والجماهير تهتف للاعبين .. شاهد

شاهد.. تركيب زجاج مضاد للرصاص في مطعم وجبات سريعة شهير لهذا السبب