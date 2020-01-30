عامل يقتل أمه بالفأس بالشرقية ..والمتهم : مغسلتش هدومي

قلبي علي ولدي أنفطر وقلب ولدي علي حجر كلمات من مثل شعبي أو قصة قديمة توارثتها الأجيال للدلالة علي مدي حب الأهل لأبنائهم وفي المقابل قسوة الأبناء عليهم ولكن أبن الشرقية وتحديدا مركز منيا القمح أعاد ذلك المثل للأذهان مرة أخري عن طريق قيامة بقتل والدتة بضربها بالفأس علي رأسها، لعدم قيامها بغسل ملابسه.

تفاصيل صادمة رواها المتهم أمام نيابة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عقب تمكن رجال مباحث المركز برئاسة الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث منيا القمح من ضبط المتهم والذي قام بتمثيل الجريمة وأعترف تفصيليا بأرتكابها وأنه كان لا يقصد قتلها ولكن سبق السيف العزل.

مغسلتش هدومي والحياة صعبة علي ومكنتش بتساعدني في حياتي وفي أحد الأيام نشبت مشادة كلامية بيننا فلم أتمالك أعصابي وقمت بضربها علي رأسها وسالت الدماء منها وتم نقلها الي مستشفي الأحرار التعليمي ومكثت بها عدة أيام الي ان فارقت الحياة.

بهذه الكلمات أعترف الابن المتهم أمام نيابة منيا القمح وأضاف قائلا..طبعا مكنتش قاصد أقتلها فهي أمي وأغلي شئ عندي ولكن هذه إرادة الله وربنا يسامحني علي مافعلت ومتحمل أي عقاب لأنني أستحق ذلك.

كان مستشفي الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية،استقبل ، ربة منزل مقيمة منيا القمح في العقد السادس من العمر مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وتم إخطار النيابة العامة، بمركز منيا القمح وجار تحرير المحضر اللازم.

وتمكن ضباط مباحث منيا القمح برئاسة، الرائد محمد فؤاد، ، اليوم، من ضبط الشاب المتهم بضرب أمه بفأس علي رأسها، محدثا إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ بسبب رفضها غسل ملابسه ومعاملته لها معاملة قاسية، وتم إحالته إلى النيابة العامة، بمركز منيا القمح .





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية،تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفي الأحرار بوصول" أم الهنا م " 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية.



وتبين من التحريات الأولية قيام نجلها "إسلام س " 28 سنة عامل بإحدى الشركات بمدينة العبور، بالتعدي عليها بالضرب بفأس، بسبب رفضها غسل ملابسه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1860 جنايات منيا القمح لسنة 2020.





فيما قررت النيابة العامة بمركز منيا القمح، حبس المتهم علي ذمة التحقيقات.