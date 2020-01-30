السلحدار : مباراة الإنتاج عصيبة .. وأداء الإسماعيلي بالدوري مثل البطولة العربية

تحدث أدهم السلحدار المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، عن فوز فريقه علي الإنتاج الحربي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





الإسماعيلي حقق الفوز علي الإنتاج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، في الجولة الـ 15 للبطولة المحلية.





وقال السلحدار خلال مداخلة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حققنا المكسب وأخذنا 3 نقاط من فريق محترم جدًا، كانت مباراة عصيبة جدًا".





وتابع أدهم السلحدار: "اللاعبون كانوا يريدون تحقيق المكسب، وهذا أكبر رد على الأقاويل أننا نؤدي في البطولة العربية فقط ونترك الدوري".





وأضاف: "كانت هناك ضغوط كثيرة جدًا على اللاعبين وكانوا رجالا في المباراة، واللقاء لم يكن بالمستوى الفني الذي كنا نتمناه ، 3 نقاط مهمة جدًا في الدوري المصري، بعد مباراة الاتحاد السكندري في البطولة العربية".





ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة.





وكان الإسماعيلي تأهل إلي دور نصف النهائي من البطولة العربية، بعد الفوز علي الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بمجموع المباراتين.