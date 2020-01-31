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مرأة

لو عيد ميلادك النهارده.. اعرف شخصيتك في علم الأبراج

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:50 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم يوميا، لذلك نقدم حظك اليوم لمواليد يوم الجمعة، 31- 1 ونصيحة الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وقالت خبير الابراج  عبير فؤاد ان شخصية اليوم في علم الأرقام التي توافق  يوم 31 يناير فإن ذلك يعني أنك تتمتع بالذكاء لكن لديك شخصية قلقة وتميل للعزلة، وتجد صعوبة في شرح نفسك للآخرين، 

كما لديك أيضا طموح وقدرة على التميز وتقدس العمل جدا. 

نصيحة: 

ونصحت عبير مواليد هذا اليوم باعتبار هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن أو الغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر السنة.

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