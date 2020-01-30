بسبب أرض.. إنهاء خلاف ثأري بين عائلتين بالعريش استمر 9 سنوات





وتصاعدت الأحداث بين الطرفين وقتل شخص من كل طرف وتم تدمير وحرق ٣ من المنازل وسيارة كبيرة .الي جانب اصابة عدد اخر منهما اثر خلاف على قطعة ارض.



وعقدت، جلسة عرفية بديوان الحاج يحيى الغول، أحد عواقل ووجهاء مدينة العريش، وبحضور الشيخ أمين عبد الواجد ، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، وكبار مشايخ عائلات وقبائل العريش، اليوم حيث تم الصلح بين الطرفين وتسجيل التصالح في ورقة رسمية لتقديمها للنيابة، من اجل اصدار قرار بالإفراج عن السجناء.



وكانت المحكمة قد أصدرت حكما على ٣٤ شخصا بالسجن ١٠ سنوات ممن ذكرت أسماؤهم في القضية ، إلا أنه نادى عقلاء ومشايخ مدينة العريش بالتصالح فيما بينهم حتى يتم الإفراج عن السجناء.



وسبق أن تدخل الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي وقتها لإنهاء الخلاف وإتمام الصلح ولكن ظلت القضايا في المحكمة علي ان صدر فيها حكم.





انهي كبار المشايخ والعواقل في شمال سيناء خلافا بين آل القصلي وآل الصبايحة من عائلة بني فخر بسبب خلاف نشب بينهما منذ ٩ سنوات عقب أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١،م