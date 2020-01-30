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رسلان: التطوير يسير بخطى ثابتة وواسعة على مستوى كل قطاعات السكة الحديد.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 10:08 م
المهندس أشرف رسلان،
المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية
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محمود محسن
أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مرفق السكة الحديد، مؤكدا أن التطوير يسير بخطى ثابتة وواسعة وتتم على مستوى كل قطاعاته بمجال البنية الأساسية. 

وأضاف رسلان  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج عبر فضائية إكسترا نيوز في إطار خطة وتطوير السكة الحديد، مؤكدا أنه خلال نهاية الشهر الماضي قام مجلس النواب بالموافقة على قرض من البنك المجري والروسي بقيمة 461 مليون دولار، وذلك في إطار خطة تطوير عربات ووحدات السكك الحديد.

وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية أن التطوير سيكون 1300 عربة ركاب جديدة بخط الوجه القبلي وسيكون 500 عربة مكيفة و500 آخرين ذات تهوية جيدة و300 عربة درجة أولى ومكيفة.

وأشار إلى أن التطوير يشمل كل قطاع السكة الحديد من بنية أساسية وصيانة والوحدات المتحركة والمحطات، مؤكدا أنه بحلول 30 يونيو 2020  المواطن المصري سيشهد سكة حديد آمنة ومتطورة ونظيفة.

وقال رسلان إن وزير النقل له مجهودات كبيرة لتطوير السكك الحديدية ويمثل خلية نحل مع شركات التطوير ويعلم كل صغيرة وكبيرة عن هذا القطاع المهم.
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