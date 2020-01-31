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توك شو

صلاح فضل: الغدة الدينية تحولت إلى خلايا خبيثة في المجتمع.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:54 ص
صلاح فضل
صلاح فضل
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هاني حسين
قال صلاح فضل، الكاتب والمفكر، إنه في حال سيطرة البعد الديني على شخص دون أن يُعمل عقله فسوف يحدث خلل في حياته.

وأضاف  فضل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  عندما كنا نرى زعماء التيارات الدينية  والإخوان يقودون آلاف الشباب لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية العليا  كنت اتامل ما حدث للإنسان المصري من خلل".

وتابع :"  الغدة الدينية تحولت إلى خلايا خبيثة"، مضيفا:" أول ما فعله الإخوان لتولي السلطة ضرب مدنية الدولة في الصميم، و سلب حقوق المرأة وتهميشها".

وقال:"   عندما انتهينا من وثيقة الدولة المدنية التي أعلنها الازهر،وقع عليها بالموافقة جماعات الإسلام السياسي والإخوان، لكنهم يحترفون النفاق والتظاهر على غير حقيقتهم لخداع الآخرين ".

وأضاف المفكر الكبير :"   كنت عضو الهيئة الاستشارية  في فترة تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، واتفقنا على مسودة لوضع الدستور وكنا نرغب في الحصول على موافقة الإخوان ولكنهم قالوا لنا «ما شأنكم ووضع الدستور، ونحن نتولى الحكم ونضع الدستور بطريقتنا وانتم مجموعة من الأفندية لا شأن لكم بمستقبل مصر، مؤكدا أن الإخوان يمارسون التمييز والرغبة في القفز على السلطة واختطافها".

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