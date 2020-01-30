محلية النواب تناقش 40 أداة رقابية بشأن إشكاليات الجيزة.. والمحافظ يؤكد للأعضاء: بقاتل ومعايا مقاتلين.. واللجنة توجه بضرورة وضع جدول زمنى لتطوير ورفع كفاءة الطرق

محافظ الجيزة: أ

نا غير راض عن النظافة في المحافظة

مسئول الطرق والكباري بالجيزة:

مشروع محور ترعة الزمر يتكلف أكثر من 3 مليارات جنيه

رئيس محلية البرلمان:

المحافظات حاليا بدأت تحصر المواقف العشوائية





عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة نحو 40 طلب إحاطة مقدمة من النواب، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولي المحافظة، وتتعلق طلبات الإحاطة بكافة المشكلات ونقص الخدمات في المحافظة، خاصة الطرق والكباري والمواصلات والصرف الصحي والعشوائيات، ومخالفات البناء، وحوادث الطرق، والنظافة والقمامة، بالإضافة إلي إهدار المال العام في رصف بعض الشوارع في الدقي، باستبدال بلاط الانترلوك بالرخام والجرانيت، وغيرها.





وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه كان يهدف منذ توليه المسئولية في المحافظة أن يتم إيجاد دولة تعمل علي الأرض، وتنفيذ القانون علي الجميع، متابعا: "أنا هقاتل ومعايا مقاتلين، كان عندنا شوارع مغلقة بالكامل بسبب إشغالات وغيرها محدش بيمشي فيها، دلوقتي كل الشوارع المغلقة مفتوحة".





وتابع المحافظ: "بنشتغل علي كل المناطق في الجيزة وليس الدقي والعجوزة فقط، اقتحمنا مشكلات عديدة في بولاق الدكرور، وبالنسبة لموضوع ترعة الزمر مشروع قومي كبيرة وسيكون نقلة كبيرة، وخلال شهر أغسطس القادم يكون العمل في المحور وصل إلي كوبري فيصل، وهناك بعض المعوقات تحدث نتيجة تهالك البنية التحتية في بعض المناطق، ومنها الكهرباء".





وأشار إلي أنه بالنسبة للإشغالات في بولاق الدكرور، فإنه غير راض علي وجود الإشغالات، وأنه اتفق مع مدير الأمن علي العمل علي إزالة الإشغالات، وسيكون هناك طفرة في هذا الموضوع الفترة القادمة.





وبالنسبة لمشكلة النظافة، قال المحافظ: "أنا غير راض عن النظافة في الجيزة، غير مقبول بالمرة إن المحافظ وقته كله في النظافة، بتاخد 50% من وقتي ومجهود كبير، وعملنا علي التعاقد مع بعض شركات النظافة، وأدخلنا متعهدين قمامة وجمع منزلي في بعض المناطق، وسنحاول ندبر الموارد للتعاقد مع الشركات، والحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية تعمل علي هذا الملف، ونأمل الفترة القادمة حل هذه المشكلات".





وفيما يتعلق بموضوع مسجد الهداية، أشار المحافظ إلي تواصله مع وزير الأوقاف، ورد عليه بأن المحافظة تتكلف 3،5 مليون جنيه لنقل المسجد، وأنه حاليا لا توجد موارد كافية، ولفت إلي أنه يأمل مزيد من التعاون مع النواب.





وقال المهندس محمود منصور، المسئول عن الطرق والكباري في الجيزة، إن مشروع محور ترعة الزمر، يتكلف أكثر من 3 مليار جنيه، وإنه بدأ العمل في المشروع، وحاليا يتم العمل بتكلفة 1،8 مليار جنيه في المرحلة الأولي، لافتا إلي وجود عراقيل أمامهم في تنفيذ المشروع مثل تهالك المرافق لأن بعضها موجود منذ 40 سنة، والمشروع سيصل إلي كوبري فيصل في أغسطس القادم.





وبشأن ملف المواقف قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "المواقف في مصر عايزة إرادة ورؤية مركزية تنفذها الإدارات اللامركزية، قولنا الأراضي البديلة والوزارات المعنية وشركاء النجاح في هذا الملف، وحددنا اجتماع في شهر مارس القادم، سيحضره وزير التنمية المحلية لعرض رؤية الدولة لحل مشكلة المواقف وتطويرها".





وتابع السجيني: "مشكلة المواقف موروث تراكمي، مش جهة ولا وزارة واحدة اللي هتحله، الجيزة معندهاش أراضي بديلة لإقامة المواقف عليها، الأوقاف عندها أراضي، الأمر يحتاج إلي رؤية وإرادة دولة، وتعاون بين الوزارات، ونحن في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان نعمل علي هذا الملف منذ 4 سنوات، توجد مواقف عشوائية تحتاج لإزالة وأخري يمكن توفير أراضي بديلة لها وتقنينها، لازم رؤية وخطة بجدول زمني للتنفيذ، والمحافظات حاليا بدأت تحصر المواقف العشوائية، والمواقف الرسمية إيراداتها ضعيفة جدا".





ولفت إنه خلال الفترة القادمة سيتم نقل بعض المواقف بأي طريقة، وموضوع المواقف صعب جدا ووزارة التنمية لا تدخر جهدا لحل هذه الإشكالية، وأنه يتفق مع المهندس أحمد السجيني، في ضرورة وجود رؤية وتنسيق بشأن هذا الملف.





وتابع راشد: "عندنا في الجيزة 200 موقف، الرسمي منهم 65 موقف، ويوجد 135 موقف عشوائي، النهاردة بنغطي 200 متر في ترعة المريوطية عشان أوفر موقف بتكلفة 65 مليون جنيه، وعندنا 20 ألف ميكروباص في الجيزة، لازم تتوفر الأراضي البديلة لإنشاء المواقف عليها".





كما رد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على طلب الإحاطة الخاص بشأن تطوير شارعي (البطل أحمد عبدالعزيز، وشهاب) بالمهندسين بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه ، مؤكدا أن حالة الطرق في محافظة الجيزة وصلت لمرحلة أن منذ عشرات السنين لم يتم رصف طرق رئيسية ومحورية ومؤثرة، ودليل ذلك أننا ليس لدينا محور مرورى في الجيزة نفتخر إننا عملناه، ولا شارع جامعة الدول العربية ولا شارع شهاب ولا شارع النيل ولا البطل أحمد العزيز، فشارعى شهاب والبطل أحمد عبد العزيز لم يتم تطويرهما منذ 15 سنة، وتخللها أعمال مرافق وإصلاح مواسير".





وتابع المحافظ: "قولنا بالنسبة للشوارع لابد إننا نشتغل بالتوازى، نشتغل على الطرق الرئيسية وعلى الطرق الفرعية، ومن هنا كان اهتمامنا، فأخذنا طريق الجامعة ـ الدقى طورناه، واستكمالا له كان لابد أن يتبعه شارع البطل أحمد العزيز، وكان نفسى حد يمشى على الجانبين فى الشارع ويشوف بنفسه ومعانا الصور ممكن أى حد يشوفها، اشتغلنا فى شارع شهاب وطورناه وانتهينا منه، وشغالين على طرق أخرى كثيرة في الجيزة".





ووجهت لجنة الإدارة المحلية بضرورة وضع خطة بجدول زمنى لتطوير ورفع كفاءة الطرق في محافظة الجيزة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، كما أوصت بوقف إهدار المال العام في الطرق بسبب الإتلاف وأعمال التطوير وغيرها.





كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سعيد حساسين، بشأن: تراكم القمامة بشكل مفزع من بداية طريق المعتمدية حتى طلعة الدائري، ما يؤدي إلى انتشار الحشرات الضارة والأمراض، وتأخر تغطية مسافة 300 متر من مصرف ناهيا رغم إدراج تنفيذه بالموازنة.





وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن هناك إجراءات يتم اتخاذها، لحل مشكلة القمامة والنظافة في مركز كرداسة، ويتم تنفيذ محطة المناولة.ووجه المحافظ، مسئول وزارة الري بسرعة الانتهاء من تغطية المصرف، وقال ممثل الري، إن مشكلة التغطية انتهت وسيتم التنفيذ الأيام القادمة.





كما نظرت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود عبد المعز، بشأن: عدم تحديد ظهير صحراوي لقرى مركز ومدينة العياط، وتخصيص قطع الأراضي التابعة لهيئة الإرشاد الزراعي بمدينة العياط لإقامة مجمع مدراس، نظرًا لارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس.