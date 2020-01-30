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رياضة

كأس إسبانيا.. برشلونة يكتسح ليجانيس أجيري ويتأهل لربع النهائي

الخميس 30/يناير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل نادي برشلونة لدور ربع النهائي، من بطولة كأس ملك إسبانيا ، بإقصائه مضيفه نادي ليجانيس بفوزه عليه بخماسية نظيفة، ضمن منافسات دور الـ 16.

باغت الفرنسي جريزمان الضيوف بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من زميله نيلسون سيميدو.

وفي الدقيقة 27، ضاعف الفرنسي الآخر لينجليه تقدم فريقه بإضافته الهدف الثاني، من ضربة ركنية نفذها قائد الفريق ليونيل ميسي، ليقابلها لينجليه برأسه معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.

وفي الشوط الثاني، أضاف ليونيل ميسي الهدف الثالث للبارسا في الدقيقة 59 بعد مراوغته لمدافعي ليجانيس، ليضيف بعدها البرازيلي أرثور الهدف الرابع في الدقيقة 77، قبل أن يعود ميسي ليختتم مهرجان الأهداف بهدف خامس وثان له في الدقيقة 89، ليؤكد تأهل فريقه للدور القادم..

يذكر أن ليجانيس يدربه المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وتقام قرعة دور ربع النهائي غدًا الجمعة الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير.
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