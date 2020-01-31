حظك اليوم الجمعة 31 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الجمعة ، 31- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 31- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا وماليا: المريخ في منزل الحظ يجعلك تفتن الآخرين بشخصية ساحرة وتحسن تدبير أمورك المالية.
عائليا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك الشخصية والمهنية.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس وعطارد في برجك يمنحانك يقظة وحسن تصرّف ويساعدك ذلك على مواجهة المشاكل والتغلب عليها.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وعائليا: القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.
عاطفيا واجتماعيا: القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.
مهنيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط والإنجاز.
عاطفيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بالطاقة وبروح متفائلة ويساعدك ذلك على الاقتراب من الأصدقاء وممن تحب.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالعصبية ويدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، فقط عليك ألا تبالغ في حساسيتك.
مهنيا: اليوم مشحون بالأعمال ومع ذلك تستطيع أن تظهر تماسكا رغم الضغوط، فقط يجب أن تحمي نفسك
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم فرصة جيدة لتنمية أعمال وزيادة مدخرات.. تتحسن أحوالك وتملك وسائل التقدم.
عاطفيا واجتماعيا: عدة كواكب في منزل الحب تمدك بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع من تحب.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.
مهنيا: تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف ويساعدك ذلك على التطور.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.
عاطفيا واجتماعيا: قد تبدو اليوم محددا في رأيك لكن لا ترفض الرأي الآخر.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد تشعر بانخفاض طاقتك.. اعمل في صمت واهتم بصحتك وحاول أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.
عاطفيا وماليا: تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد تشعر بانخفاض طاقتك.. اعمل في صمت واهتم بصحتك وحاول أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.
عاطفيا وماليا: تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.
مهنيا وصحيا: اليوم يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.