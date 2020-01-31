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مرأة

حظك اليوم الجمعة 31 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الجمعة ، 31- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.


وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 31- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.

 

الحمل
من21/3 إلى 20/4

عاطفيا وماليا: المريخ في منزل الحظ يجعلك تفتن الآخرين بشخصية ساحرة وتحسن تدبير أمورك المالية.
عائليا ومهنيا: القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك الشخصية والمهنية.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس وعطارد في برجك يمنحانك يقظة وحسن تصرّف ويساعدك ذلك على مواجهة المشاكل والتغلب عليها.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يجعلك اليوم تتصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.


الجدي
من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وعائليا: القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.
عاطفيا واجتماعيا: القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.

القوس
من 23/11 إلى 21/12

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.
مهنيا وعائليا: تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.


العقرب
من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة ويعدك ذلك بفترة حافلة بالنشاط والإنجاز.
عاطفيا واجتماعيا: تتمتع اليوم بالطاقة وبروح متفائلة ويساعدك ذلك على الاقتراب من الأصدقاء وممن تحب.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك قد يصيبك بالعصبية ويدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، فقط عليك ألا تبالغ في حساسيتك.
مهنيا: اليوم مشحون بالأعمال ومع ذلك تستطيع أن تظهر تماسكا رغم الضغوط، فقط يجب أن تحمي نفسك


العذراء
من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم فرصة جيدة لتنمية أعمال وزيادة مدخرات.. تتحسن أحوالك وتملك وسائل التقدم.
عاطفيا واجتماعيا: عدة كواكب في منزل الحب تمدك بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع من تحب.


الأسد
من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.
مهنيا: تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف ويساعدك ذلك على التطور.


السرطان
من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.
عاطفيا واجتماعيا: قد تبدو اليوم محددا في رأيك لكن لا ترفض الرأي الآخر.


الثور
من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد تشعر بانخفاض طاقتك.. اعمل في صمت واهتم بصحتك وحاول أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.
عاطفيا وماليا: تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.


الثور
من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وقد تشعر بانخفاض طاقتك.. اعمل في صمت واهتم بصحتك وحاول أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة.
عاطفيا وماليا: تنصحك الأفلاك بالتحكم في انفعالاتك ومن المهم أن تعمل بعيدا عن العيون.


الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.
مهنيا وصحيا: اليوم يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.





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