صلاح فضل: الإخوان يجيدون الحشد وغسيل المخ وعلى علاقة باجهزة مخابرات كبرى..فيديو

قال صلاح فضل ، الكاتب والمفكر، إن من يستغل العوام من أجل تحقيق مصالحه وإشباع غرائزه نصاب ومخادع ومحتال.





وأضاف فضل في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعات الإسلام السياسي تجيد عملية الحشد وغسيل المخ والتنظيم وتساعدها اجهزة كبرى تسعى إلى تحقيق أهداف معينة.





وتابع:" هناك علاقة واضحة بين الإخوان والمخابرات البريطانية والإسرائيلية"، مضيفا:" أول ما فعله الإخوان لتولي السلطة هو ضرب مدنية الدولة في الصميم، و سلب حقوق المرأة وتهميشها".





وقال:" كنت عضو الهيئة الاستشارية في فترة تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد، واتفقنا على مسودة لوضع الدستور وكنا نرغب في الحصول على موافقة الإخوان ولكنهم قالوا لنا «ما شأنكم ووضع الدستور، ونحن نتولى الحكم ونضع الدستور بطريقتنا وانتم مجموعة من الأفندية لا شأن لكم بمستقبل مصر".



