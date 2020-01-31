ابتكري وجددي.. طريقة عمل الموز المقلي اللذيد

يعتبر حلو الموز المقلي من الحلويات سهلة التحضير، التي لا تتطلب وقتًا طويلًا لتجهيزه، لذا نقدم إليك خطوات تجهيزه:
طريقة عمل حلو الموز المقلي.
وقت التحضير 20 دقيقة وقت الطهي 15 دقيقة تكفي لـ 4 أشخاص
المقادير
سكر بني,3/4 كوب
كريمة سائلة,2 ملعقة
زبدة , ملعقة
برتقال عصير,2 ملعقة
موز ,4 حبات
كريمة شانتي, كوب
طريقة التحضير
- قومي بإذابة السكر البني + ملعقة الزبدة+ ملعقتي الكريمة السائلة في إناءٍ متوسطٍ على نار هادئةٍ حتى يذوب السكر ويتجانس الخليط
- ارفعي الخليط من على النار ثم غطيه وضعيه فى الثلاجة لمدة ساعة
- قطعي الموز إلى شرائح طويلة
- ضعي كل شريحتين فى طبق التقديم ووزعي فوقهما ملعقتين من عصير البرتقال ثم ضعي صوص الكراميل.