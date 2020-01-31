ابتكري وجددي.. طريقة عمل الموز المقلي اللذيد

يعتبر حلو الموز المقلي من الحلويات سهلة التحضير، التي لا تتطلب وقتًا طويلًا لتجهيزه، لذا نقدم إليك خطوات تجهيزه:





طريقة عمل حلو الموز المقلي.





وقت التحضير 20 دقيقة وقت الطهي 15 دقيقة تكفي لـ 4 أشخاص





المقادير





سكر بني,3/4 كوب

كريمة سائلة,2 ملعقة

زبدة , ملعقة

برتقال عصير,2 ملعقة

موز ,4 حبات

كريمة شانتي, كوب





طريقة التحضير





- قومي بإذابة السكر البني + ملعقة الزبدة+ ملعقتي الكريمة السائلة في إناءٍ متوسطٍ على نار هادئةٍ حتى يذوب السكر ويتجانس الخليط





- ارفعي الخليط من على النار ثم غطيه وضعيه فى الثلاجة لمدة ساعة





- قطعي الموز إلى شرائح طويلة



