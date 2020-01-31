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مرأة

ابتكري وجددي.. طريقة عمل الموز المقلي اللذيد

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر حلو الموز المقلي من الحلويات سهلة التحضير، التي لا تتطلب وقتًا طويلًا لتجهيزه، لذا نقدم إليك  خطوات تجهيزه:

طريقة عمل حلو الموز المقلي.

وقت التحضير 20 دقيقة وقت الطهي 15 دقيقة تكفي لـ 4 أشخاص

المقادير

سكر بني,3/4 كوب
كريمة سائلة,2 ملعقة
زبدة , ملعقة
برتقال عصير,2 ملعقة
موز ,4 حبات
كريمة شانتي, كوب

طريقة التحضير

- قومي بإذابة السكر البني + ملعقة الزبدة+ ملعقتي الكريمة السائلة في إناءٍ متوسطٍ على نار هادئةٍ حتى يذوب السكر ويتجانس الخليط

- ارفعي الخليط من على النار ثم غطيه وضعيه فى الثلاجة لمدة ساعة

- قطعي الموز إلى شرائح طويلة

- ضعي كل شريحتين فى طبق التقديم ووزعي فوقهما ملعقتين من عصير البرتقال ثم ضعي صوص الكراميل.
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