بطل واقعة إنقاذ ابنته من القطار: ما حدث حفظ من الله فوق مستوى البشر..فيديو

أكد محمد محمود فرغلي بطل فيديو القطار الشهير وبطل واقعة إنقاذ ابنته بقطار الإسماعيلية أن ما حدث حفظ من الله فوق مستوى البشر لافتا أنه من المنصورة وكان ذاهبا لقضاء اجازة نصف العام مع عائلته خاصة بعد إنتهاء الامتحانات .





وأضاف فرغلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أنه كان معي ابني عمر وهو 3 سنوات وابنتي خديجة 11 سنة، متابعا .. ابنتي كانت خلفي وعند وصولنا للإسماعيلية وعندما نزلنا من القطار اختل توازن ابنتي وسقطت بجوار القضبان.





واكمل وبطل واقعة إنقاذ ابنته بقطار الإسماعيلية لم أفكر إلا أنني احمي ابنتي "كنت على الأرض قبل ما بنتي توصل الأرض" وعملت على حمايتها بأقصى درجة.





واستطرد، ابنتي بعد سقوطها كانت واعية بكل ما يحدث حولها ولم تتعرض إلى أى إغماء لما حدث.



