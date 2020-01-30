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رياضة

رسميًا .. انتقال بيونيك إلى هيرتا برلين قادما من صفوف ميلان

الخميس 30/يناير/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن هرتا برلين الألماني الخميس عن تعاقده مع المهاجم الدولي البولندي كريستوف بيونتيك من ميلان الإيطالي مقابل 27 مليون يورو.

وحسب تقارير صحفية سيتم التعاقد مع بيونيك مقابل 27 مليون يورو وثلاثة ملايين كحوافز.

وبعد تألق ملفت الموسم الماضي حين سجل 13 هدفًا في 19 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي مع جنوى.

وضم ميلان بيونيك في يناير 2019 حيث واصل عروضه المميزة بتسجيله 9 أهداف في 18 مباراة في الدوري و11 في 21 خاضها في جميع المسابقات مع النادي اللومباردي.

وعانى بيونيك هذا الموسم مع ميلان، حيث اكتفى بأربعة أهداف في 18 مباراة ما تسبب بتراجع أسهمه في الفريق بوجود المهاجم البرتغالي الشاب رافاييل لياو وعودة النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى النادي الروسونيري.
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