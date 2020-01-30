بعد وفاة طفلة .. أزهري يفجر مفاجأة بخصوص الأحاديث الواردة عن الختان

قال الشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط إن جميع الاحاديث التي وردت عن ختان الاناث أحاديث محكوم عليها بالضعف .

وأكد عبدالعزيز ان الابحاث العلمية أثبتت وقوع ضرر نفسي وجسدي في حالة ختان الاناث ولابد من الاقلاع عن هذه العاده خاصة أن الختان من العادات وليس من العبادات، ولم يثبت نص قوي يفرض ختان الاناث .

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أول تعليق من نقيب أطباء أسيوط بعد وفاة طفلة بسبب الختان

كانت وحدة حماية الطفل بديوان عام محافظة أسيوط تلقت بلاغا من اهالي قرية الحواتكة يفيد وفاة الطفلة " ندى . ح . ع " 12 عاما مقيمة قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بأسيوط اثر إجراء عملية ختان بإحدى العيادات الخاصة.

على الفور انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة الى مكان الواقعة وتأكدت صحة البلاغ وقامت وحدة حماية الطفل بتقديم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 رقم 10187 وقيد بمركز شرطة منفلوط برقم 578لسنة 2020م .

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والدها والطبيب وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وقررت النيابة العامة دفن الجثة وحبس الطبيب ووالد الطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وشيع العشرات من أهالي قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط ، مساء اليوم الخميس، جثمان طفلة ضحية الختان الي مثواها الأخير بمقابر العائلة بعد تصريح النيابة العامة.