حمادة صدقي: التوتر سبب الهدف العكسي في سموحة.. ومهاجم الأهلي إضافة.. فيديو

قال حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بدأت متوترة مما تسبب فى تسجيل فريقه هدفا فى مرماه .





سموحة تعادل بنتيجة 1-1 أمام الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة فى الدوري المصري .





وأضاف حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "حدث توتر في بداية المباراة تسبب في هدف بالخطأ في مرمانا ، تسبب هذا في دربكة لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك استطعنا التحكم في المباراة، وأهدرنا أكثر من فرصة".





وأوضح مدرب سموحة: "أمامنا عمل كثير جدًا في الفترة المقبلة وصلاح محسن إضافة جديدة لنا، ومحمد عبد المنعم سيكون متواجدا معنا بداية من غد في التدريبات".





وتابع: "كنت أتمنى الفوز بالمباراة وأعلم قوة الاتحاد السكندري، وهو فريق يسير بشكل جيد هذا الموسم، ولديهم ثقة المكسب وينافس على المركز الرابع وبكل قوة".





وواصل: "أريد الوصول إلى مركز معين، حققت نقطة مهمة أمام فريق كبير وتعطي ثقة لنا، نريد أن نعود بفريق سموحة لمركز جيد".