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رياضة

حمادة صدقي: التوتر سبب الهدف العكسي في سموحة.. ومهاجم الأهلي إضافة.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 10:36 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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محمد رشاد
قال حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بدأت متوترة مما تسبب فى تسجيل فريقه هدفا فى مرماه .

سموحة تعادل بنتيجة 1-1 أمام الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة فى الدوري المصري .

وأضاف حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: "حدث توتر في بداية المباراة تسبب في هدف بالخطأ في مرمانا ، تسبب هذا في دربكة لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك استطعنا التحكم في المباراة، وأهدرنا أكثر من فرصة".

وأوضح مدرب سموحة: "أمامنا عمل كثير جدًا في الفترة المقبلة وصلاح محسن إضافة جديدة لنا، ومحمد عبد المنعم سيكون متواجدا معنا بداية من غد في التدريبات".

وتابع: "كنت أتمنى الفوز بالمباراة وأعلم قوة الاتحاد السكندري، وهو فريق يسير بشكل جيد هذا الموسم، ولديهم ثقة المكسب وينافس على المركز الرابع وبكل قوة".

وواصل: "أريد الوصول إلى مركز معين، حققت نقطة مهمة أمام فريق كبير وتعطي ثقة لنا، نريد أن نعود بفريق سموحة لمركز جيد".
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