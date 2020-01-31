النواب يرد قانون التجارب السريرية الجديد للحكومة..ويواصل مناقشته للمواد المعترض عليها من الرئيس فقط والصياغة النهائية الاثنين ..ووزير مجلس النواب: نتعاون مع البرلمان لما هو في الصالح

السيد الشريف:

عبد العال أرسل خطابا إلى رئيس الوزراء تضمن أسباب إعادة القانون

وكيل أول مجلس النواب:

الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الآخرى لتتفق مع قانون جديد

وزير مجلس النواب:

هنا ك تعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية بما يحقق مصلحة الوطن





أعلن السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب إعادة البرلمان مشروع القانون الجديد الخاص بالبحوث الإكلينيكية مرة أخرى إلى الحكومة.





وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون البحوث الإكلينية والمعروف إعلاميا "بالتجارب السريرية "إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أرسل خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء تضمن أسباب إعادة المشروع مرة أخرى للحكومة ، ولا سيما أن هذا القانون أصبح فى نطاق اختصاص مجلس النواب .





واستعرض السيد الشريف ، خلال اجتماع اللجنة اليوم ما انتهت اليه اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الإكلينيكية والمعروف إعلاميا "بالتجارب السريرية "،وذلك خلال اجتماعها الذى عقد ظهر امس.





وقال إنه بالإشارة لما ذكره الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضى بتاريخ 27 يناير الجارى ،وبمناسبة إرسال الحكومة إلى المجلس مشروع قانون جديد للبحوث الطبية الإكلينيكية ،فأن مشروع القانون السابق ذكره أصبح فى حوزة المجلس بموجب اعتراض رئيس الجمهورية ،وأن نطاق اختصاص مجلس النواب عليه هو المواد المعترض عليها فقط ،وليس مشروع القانون ككل ،ولا يجوز للمجلس أن يخرج على ذلك.





وأضاف الشريف فى كلمته خلال الاجتماع :تفاجئنا بأن الحكومة تتقدم إلى المجلس بمشروع قانون جديد للبحوث الإكلينيكية ،فى حين أن الحكومة لااختصاص لها بهذا المشروع الإفى ضوء ما تقدمه من رأى أمام اللجنة الخاصة.





وأوضح "الشريف " أنه بناء على هذا قام رئيس المجلس بإرسال مشروع القانون الجديد مرة أخرى إلى البرلمان .لافتا إلى أن ذلك ينصب على موقف ورؤية اللجنة الخاصة التى سبقت أن أوضحتها الحكومة سواء أثناء اجتماعات اللجنة ،أو فى المخاطبات التى صدرت عنها للحكومة بهذا الشأن.





وشدد "الشريف "على حرص اللجنة فى اجتماعاتها السابقة على اعتبار مشروع القانون كما سبق ووافق عليه المجلس أساسا ومرتكزا لعملها ،بحيث اقتصرت فى تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادىء المعترض عليها فى رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معا.





وأوضح "الشريف " أن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الآخرى لتتفق مع قانون جديد أقره المجلس فى 27 أغسطس 2019، أى بعد أن كان قد أنتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الإكلينيكية وصدر بقانون رقم "151"لسنة 2019 ،وقد أعيد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية ، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القوةمية للدواء الوارد ذكرهما فى مشروع القانون باسم البهيئات القومية الرقابية.





وقال "الشريف" أن اللجنة استفادت قدر الإمكان من المشروعين القانونين المقدمين لها من وزيرى التعليم العالى والبحث العلمى ووزيرة الصحة والسكان.





من جنبه أكد المستشار علاء فؤاد وزير مجلس النواب على حرص الحكومة على التنسيق مع البرلمان بما يحقق الصالح العام، وقال المستشار فؤاد أن الحكومة تشارك في اجتماعات الجلسات و اللجان ويتم تبادل الرؤى و الاقتراحات.

وقال المستشار علاء فؤاد " الحكومة تقدمت برأيها و صياغة للقانون و اقترحت تعديلات في ضوء المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.





وأضاف " هناك تعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية بما يحقق الصالح العام و مصلحة الوطن ويخدم فكرة التنسيق بين الحكومة البرلمان بما ينتهي بالتعاون الى أفضل صورة.





وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية " الحكومة توافق على مشروع القانون في ضوء التعديلات التي تم ادخالها والملاحظات التي تقدم بها الرئيس حيث تم بحثها بعد مراجعة كافة التخصصات المعنية و الدستور ايضا ".





وقال النائب هاني اباظه وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة البرلمانية لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية علي قانون البحوث الإكلينيكة المعروف بالتجارب السريرية، ستناقش تقريرها النهائي خلال إجتماعها القادم المزمع عقده الاثنين القادم الموافق 3 فبراير 2020.





وأضاف أباظة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بعد انتهاء أعمال اللجنة البرلمانية، أنهم سيناقشون التقرير النهائي الإجتماع القادم متضمنًا صياغة المواد محل الاعتراض من رئيس الجمهورية بعد ضبطها، تمهيدًا للتصويت عليه، وإرساله إلي رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال لعرضه علي الجلسة العامة في الوقت الذي تراه هيئة المكتب.