صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه يجوز بشرطين .. فيديو

قالت فاطمة مصطفى عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الأصل في صدقة المرأة من مال زوجها؛ أن تكون بإذنه وعلمه.





وأضافت خلال إجابتها على سؤال ما حكم صدقة المرأة من مال زوجها دون علمه؟ لبرنامج" فتاوى البلد" أنه يجب استئذان الزوج وإعلامه بالصدقة ، موضحًا أنها قد تقول له: هل تسمح لي بالتصدق من مصروف البيت؟ فإن أذن لها جاز، وإلا فلا.





يذكر أن الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي رووا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها.

وأشارت إلى أن هناك حالتين، الأولى إن أذن لها الزوج بطريقة مباشرة، والحالة الثانية أنها تكون على علم أن زوجها لن يعترض إن تصدقت.