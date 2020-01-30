طلب إحاطة لمنع القبلات.. برلماني: مينفعش كل ما أقابل واحد أبوسه.. فيديو

كشف البرلمانى رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، سبب تقديمه طلب إحاطة للبرلمان بمنع تبادل القبلات، قائلا:"عادة التقبيل بين المصريين قبيحة ولا تعجبنى وكنت أتمنى تقديم الطلب قبل ظهور فيروس كورونا".





وتابع البلتاجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار": "مينفعش كل ما اقابل واحد أبوسه، والدين الإسلامى لم يأمر بذلك".





وأشار إلى أن المودة والحب لا تعنى بالضرورة تبادل القبلات، معقبا:"يجب أن نتعلم من الغرب فهم يصافحون باليد فقط، يجب أن نمنع القبلات خلال المصافحة حرصا على حياتنا".



