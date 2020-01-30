هتافات للخطيب.. سفير مصر في السودان يعلن وصول بعثة الأهلي إلى الخرطوم

أكد حسام عيسى، سفير مصر في السودان، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت بسلام إلي مدينة الخرطوم، استعدادًا لمباراة الهلال المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا ، المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، لدور المجموعات في البطولة الإفريقية.





وقال عيسي خلال تصريحات لـ قناة الأهلي: "البعثة وصلت بسلام، وكل الطلبات الخاصة بالانتقالات والأمن كانت متوفرة، وكان هناك اهتمام كبير بالأهلي ، كان هناك كمية مشجعين للنادي الأهلي سواء مصريين أو سودانيين في انتظار البعثة".





وتابع: "الأجواء في المطار والفندق كانت جيدة، كأننا في مطار القاهرة وليس الخرطوم، وكان هناك تواجد أمني كبير ، غدًا الاجتماع الفني بين الاتحاد الإفريقي والفريقين في الساعة الرابعة، وبعد ذلك التدريب في الساعة التاسعة على استاد أم درمان يوم المباراة، بناء على طلب الأهلي".





وأردف: "تقابلنا مع رئيس نادي الهلال ومعنا سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي صباح اليوم، وكان لقاء جيدا جدًا وشاهدوا الملعب بناء على رغبتهم، وكان هناك ترحيب كبير بهم".





وأتم: "الجماهير هتفت لمحمود الخطيب بشكل كبير، هو له شعبية كبيرة هنا سواء في السفارة أو الشارع السوداني ولدى الجالية المصرية، والأمور تسير كما خطط لها ولا يوجد ما يعكر الصفو".



