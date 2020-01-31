كنت أشعر بالموت لما أصيب ابني .. والدة الطالب أحمد تكشف تفاصيل الاعتداء عليه..فيديو

أكدت والدة الطالب أحمد الذي اعتدى عليه أحد الطلاب بالمدرسة وفقد عينه أن ابنها جاء الإثنين الماضي وكان به إصابة في العين مع نزول دماء من عينيه لافتة أنها ذهبت به إلى مستشفى النور المحمدي وبالكشف تبين الإصابة بانفجار في العين.

وأضافت خلال وجودها ضيفة ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن الطبيب قد اكد لي أنني لو لم أقم بإجراء عملية جراحية لأبني لن يستطيع الإبصار وعلى الفور قمت بالاتصال على و الده ولم يكن يعلم ما حدث.





وتابعت والدة الطالب أن أحمد أجرى أشعة على المخ ودخل العمليات واستمرت العملية لأكثر من 3 ساعات مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالموت لما أصيب ابنها.





وقالت إن الذي اعتدى على ابني كان يمارس أسلوب البلطجة على زملائه وقام بضرب ابني بحقيبة صغيرة كان بها "برجل" جاء في عين ابني وتسبب في تلك الإصابة.





وأضافت: قمنا بتحرير محضر ضد إدارة المدرسة وضد الطالب الذي اعتدى على ابني وفي انتظار الحصول على حق ابني.