بـ 8 قواعد.. احمي نفسك من الأمراض المعدية

نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز القومي للبحوث سابقا علي صفحته بالفيسبوك

المعدية واهم هذه القواعد هي:





١ - التهوية الجيدة للغرف والمكاتب ووسائل النقل وأماكن العمل والدراسة مع ضرورة الحرص علي عدم التواجد في أماكن مزدحمة ليس بها وسائل تهوية .





٢- غسل اليدين والفم بالماء والصابون العادي قبل وبعد الأكل مع غسول الوجه بعد الرجوع للمنزل .





٣- ضرورة الاحتفاظ بمناديل ورقية لاستخدامها عند السعال او البصق والتخلص منها بطريقة آمنة .





٤- عدم الشرب او الأكل في اوان مشتركة مع اخرين .





٥- عدم تناول اي اطعمة نهائيا في الشارع من جميع الباعة الجائلين .





٦- عدم تناول اي مشروبات او عصائر مكشوفة في الشارع او في محلات العصير .





7- عدم الاختلاط المباشر بالمرضي المصابين بامراض معدية مع عدم استخدام جميع أدواتهم الشخصية .





8- الاستحمام اليومي ليلا قبل النوم.