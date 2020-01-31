بـ 8 قواعد.. احمي نفسك من الأمراض المعدية

نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز القومي للبحوث سابقا علي صفحته بالفيسبوك ابسط قواعد ومبادئ النظافة العامة فلا خوف من الأمراض
المعدية واهم هذه القواعد هي:
١- التهوية الجيدة للغرف والمكاتب ووسائل النقل وأماكن العمل والدراسة مع ضرورة الحرص علي عدم التواجد في أماكن مزدحمة ليس بها وسائل تهوية .
٢- غسل اليدين والفم بالماء والصابون العادي قبل وبعد الأكل مع غسول الوجه بعد الرجوع للمنزل .
٣- ضرورة الاحتفاظ بمناديل ورقية لاستخدامها عند السعال او البصق والتخلص منها بطريقة آمنة .
٤- عدم الشرب او الأكل في اوان مشتركة مع اخرين .
٥- عدم تناول اي اطعمة نهائيا في الشارع من جميع الباعة الجائلين .
٦- عدم تناول اي مشروبات او عصائر مكشوفة في الشارع او في محلات العصير .
7- عدم الاختلاط المباشر بالمرضي المصابين بامراض معدية مع عدم استخدام جميع أدواتهم الشخصية .
8- الاستحمام اليومي ليلا قبل النوم.