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مرأة

بـ 8 قواعد.. احمي نفسك من الأمراض المعدية

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز القومي للبحوث سابقا علي صفحته بالفيسبوك ابسط قواعد ومبادئ النظافة العامة فلا خوف من الأمراض
 المعدية واهم هذه القواعد هي:

 ١- التهوية الجيدة للغرف والمكاتب ووسائل النقل وأماكن العمل والدراسة مع ضرورة الحرص علي عدم التواجد في أماكن مزدحمة ليس بها وسائل تهوية .

٢- غسل اليدين والفم بالماء والصابون العادي قبل وبعد الأكل مع غسول الوجه بعد الرجوع للمنزل .

٣- ضرورة الاحتفاظ بمناديل ورقية لاستخدامها عند السعال او البصق والتخلص منها بطريقة آمنة .

٤- عدم الشرب او الأكل في اوان مشتركة مع اخرين .

٥- عدم تناول اي اطعمة نهائيا في الشارع من جميع الباعة الجائلين .

٦- عدم تناول اي مشروبات او عصائر مكشوفة في الشارع او في محلات العصير .

7- عدم الاختلاط المباشر بالمرضي المصابين بامراض معدية مع عدم استخدام جميع أدواتهم الشخصية .

8- الاستحمام اليومي ليلا قبل النوم.
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