AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عامر يشيد بجهود ملتقى شباب العالم الإسلامى السادس بالإسماعيلية

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:36 ص
نائب رئيس جامعة
نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب
Advertisements
قســـم التعليــــم
أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تضع في أولى أولوياتها ونصب أعينها مصلحة الطلاب والطالبات مصريين ووافدين بمختلف كليات جامعة الأزهر .

كما أعلن عامر -خلال كلمته في افتتاح ملتقى الشباب السادس- الذي تقوم عليه الندوة العالمية للشباب الإسلامي بدعم كبير من المجلس الإسلامى العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أن هناك برامج كثيرة تقوم عليها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر خلال الفصل الدراسي الثاني الذي سوف ينطلق في شهر فبراير  القادم.

وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر بالجهود الحثيثة التي تقوم عليها الندوة العالمية للشباب الإسلامي من خلال انعقاد هذا الملتقى السادس، كما أشاد بعنوان الملتقى والذي يحمل اسم "الشباب والمبادرة"، مشيرا إلى أنه سعيد ومتفائل بالمستقبل بمجرد النظر في هذه الوجوه الطيبة من طلاب جامعة الأزهر والجامعات الأخرى.

ونوه أنه سيكتفي برسائل سريعة للمشاركين في فعاليات الملتقى  لافتا ان  الطلاب سيدركونها جيدا  وأنهم سيستفيدون منها ، وهذه الرسائل تشمل قول المولى عز وجل في محكم التنزيل "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"، والتعارف نوع من أنواع العبادة، فنحن الآن في عبادة، والإنسان لا يستطيع التقدم بمفرده، ولكن التقدم والتطور يكون نتاج التعارف والتعاون وتعاونوا على البر والتقوى ومن تطوع فهو خير له  وقال المولى عز وجل "ولقد كرمنا بني آدم" لنتعلم كيف نحترم بعضنا البعض لأن الله كرمنا.

وطالب نائب رئيس الجامعة أبناءه المشاركين بتأمل هذه الرسائل والأخلاق العظيمة والقيم التي حض عليها ديننا الحنيف والتأسي بها وإنزالها عمليًا على مواقف حياتنا اليومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب رئيس إندونيسيا يشيد بجهود الأزهر الشريف لإرساء قواعد السلام

نائب الرئيس الإندونيسي يشيد بجهود الأزهر في إرساء قواعد السلام بالعالم

الملتقى الدولي السادس لتعزيز السلم بأبوظبي يكرّم رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر لطالبات كلية البنات بطيبة الجديدة: تحملن رسالة الأنبياء

رئيس جامعة الأزهر يشارك فى افتتاح ملتقى شباب العالم الإسلامي السادس بالإسماعيلية

ملتقى شباب العالم الإسلامي السادس يشيد بالبيان الختامي لمؤتمر التجديد بالأزهر الشريف

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: اتخذت قرارات لإعادة الانضباط بين لاعبي الزمالك.. تفاصيل

بعد قص وتغيير لون شعرها.. نيرمين الفقى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

طبيب أصالة يكشف حقيقة ارتباطهما بعد انفصالها عن طارق العريان ..فيديو

فى ظروف غامضة.. انتحار منسقة إعلامية داخل شقتها بالمعادي

نشرة الفن.. أحمد العوضي يتحول للإرهابي هشام عشماوي.. رسالة مؤثرة من رجاء الجداوي لابنتها.. عزاء والدة محمود حافظ

تحرك عسكري تركي جديد في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب عدوى فيروس كورونا.. هذا هو المكان الأكثر أمانًا على متن الطائرة

شاهد .. شاكيرا وجينفير لوبيز قبل حفلهما المنتظر في Super bowl

الرزق مالوش توقيت.. مفاجأة رجل أعمال سعودي لـ شاب يعمل سائقًا في أوبر