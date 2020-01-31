عامر يشيد بجهود ملتقى شباب العالم الإسلامى السادس بالإسماعيلية

أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تضع في أولى أولوياتها ونصب أعينها مصلحة الطلاب والطالبات مصريين ووافدين بمختلف كليات جامعة الأزهر .





كما أعلن عامر -خلال كلمته في افتتاح ملتقى الشباب السادس- الذي تقوم عليه الندوة العالمية للشباب الإسلامي بدعم كبير من المجلس الإسلامى العالمي للدعوة والإغاثة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، أن هناك برامج كثيرة تقوم عليها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر خلال الفصل الدراسي الثاني الذي سوف ينطلق في شهر فبراير القادم.





وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر بالجهود الحثيثة التي تقوم عليها الندوة العالمية للشباب الإسلامي من خلال انعقاد هذا الملتقى السادس، كما أشاد بعنوان الملتقى والذي يحمل اسم "الشباب والمبادرة"، مشيرا إلى أنه سعيد ومتفائل بالمستقبل بمجرد النظر في هذه الوجوه الطيبة من طلاب جامعة الأزهر والجامعات الأخرى.





ونوه أنه سيكتفي برسائل سريعة للمشاركين في فعاليات الملتقى لافتا ان الطلاب سيدركونها جيدا وأنهم سيستفيدون منها ، وهذه الرسائل تشمل قول المولى عز وجل في محكم التنزيل "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"، والتعارف نوع من أنواع العبادة، فنحن الآن في عبادة، والإنسان لا يستطيع التقدم بمفرده، ولكن التقدم والتطور يكون نتاج التعارف والتعاون وتعاونوا على البر والتقوى ومن تطوع فهو خير له وقال المولى عز وجل "ولقد كرمنا بني آدم" لنتعلم كيف نحترم بعضنا البعض لأن الله كرمنا.



