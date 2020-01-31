البحث العلمي تعلن عن منح مقدمة من المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار التعاون العلمي المثمر بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية عن المنح التدريبية التى يقدمها المركز بالتعاون مع المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية "China National Center for Biotechnology Development".





وتهدف المنح إلى تعزيز الدراسات البحثية لمابعد الدكتوراه، مدة المنحة 6 أشهر أو 12 شهر، لإجراء الأبحاث بالمعامل الصينية ذائعة الصيت والتي تتمتع بقدر عال من الحرفية والامكانيات العالية، يجب على الباحث التواصل أولا مع أحد المراكز الصينية على الرابط التالى قبل التقدم للمنحة https://www.icgeb.org/wp-content/uploads/2019/05/DESCRIPTION-OF-CHINESE-LABORATORIES-INVOLVED.pdf





على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 31 مارس 2020 و30 سبتمبر 2020.





ولمزيد من المعلومات وللتقديم على المنحة، يرجى الدخول على الروابط الآتية:

















رجاء موافاة الاكاديمية بما يتم على البريد التالى [email protected]





وتقدم الأكاديمية نبذة عن المركز مقدم المنحة:





يعد المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو ما يعرف اختصارًا بــ (ICGEB) كمنظمة دولية ذات طابع مستقل، وجزء من منظومة وبرامج الأمم المتحدة.









وأصبح المركز مستقلًا تمامًا في عام 1994 ولديه أكثر من 60 دولة كعضو دائم ومستفيد مما يقدمه المركز، حيث أنه يوفر بيئة علمية بأعلى المعايير العالمية، ويجري أبحاث مبتكرة في مختلف العلوم الحياتية لصالح تطوير البلدان النامية، وأيضًا خصص المركز مختبرات للبحث والتدريب المتقدم في علوم البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية.





ويقوم المركز بشكل رئيسي بمساعدة القدرات البحثية لدوله الأعضاء من خلال توفير برامج تدريب متنوعة وتقديم التمويل والخدمات الاستشارية.





ويقدم مركز (ICGEB)برنامج المنح البحثية المخصصة للباحثين من الدول الأعضاء، الذين يرغبون بالعمل على مشروع بحثي متميز. تهدف منح (ICGEB)إلى تمويل الأبحاث التي تعالج المشاكل العلمية ذات الصلة ببلد الباحث على وجه خاص واقليميًا على وجه عام.





وتهدف المنح البحثية إلى تشجيع وتدريب العلماء الشباب وتسهيل إنشاء مرافق بحثية مناسبة مثل المختبرات والأجهزة الخاصة بالبحث العلمي.



