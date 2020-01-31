رئيس الوفد يتلقى السفير اليابانى فى القاهرة ببيت الأمة..أبو شقة: قانون الانتخابات يحمل ضمانات غير مسبوقة لتحقيق الشفافية..و نوكي: الحكومة اليابانية تؤيد حل دولتي إسرائيل وفلسطين..صور

بدراوي:

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التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مساء أمس الخميس، ا لسفير ماسكي نوكي، السفير الياباني، في مقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي؛ بحضور كل من النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب لشئون التخطيط، وحسن بدراوي، رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية، وأعضاء اللجنة.



وأعرب السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني، عن سعادته بلقاء رئيس حزب الوفد لأنه يلعب دورًا هامًا في الحياة السياسية والتشريعية من خلال ترؤسه اللجنة التشريعية في مجلس النواب، والذي يحرص على متابعة أخباره يوميًا من خلال الصحف اليومية وجريدة الوفد.



وأشار السفير الياباني إلى أنه كان يود زيارة حزب الوفد منذ فترة طويلة، خاصة أنه أقدم وأعرق الأحزاب السياسية في مصر والمنطقة، وأنه يلعب دورًا أساسيًا ورئيسيًا في تاريخ مصر.





وأكد أن الحكومة اليابانية تؤيد حل دولتي إسرائيل وفلسطين مع عقد تفاوضات للوصول لحل سلمي شامل، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية قامت بعلاقات طيبة مع الشعب الفلسطيني وتم بناء مصنع صناعي زراعي على الضفة الغربية يضم 15 شركة ويعمل على توفير العديد من فرص العمل لشباب الفلسطيني.





ونوه السفير الياباني بأن عام ٢٠٢٠ مهم للحكومتين المصرية واليابانية؛ لأن طوكيو تستضيف الدورة الأولمبية والألعاب البارالمبية، على أن تنطلق الدولة الأولمبية يوم ٢٤ يوليو المقبل.





وأضاف أن الحدث المهم الثاني بين الدولتين هو افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد مساهمة منهم للحضارة المصرية والعالمية، والذي يعد أكبر تعاون ثقافي في تاريخ اليابان بقيمة ٨٠٠ مليار دولار، مشيرا إلى أن تلك المناسبة فرصة للاحتفاء بالصداقة بين مصر واليابان.