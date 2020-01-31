رئيس الوفد يتلقى السفير اليابانى فى القاهرة ببيت الأمة..أبو شقة: قانون الانتخابات يحمل ضمانات غير مسبوقة لتحقيق الشفافية..و نوكي: الحكومة اليابانية تؤيد حل دولتي إسرائيل وفلسطين..صور

أبو شقة:
الوفد يساند الدولة المصرية والرئيس السيسي في مشروعه الوطني
بدراوي:
مجلس الشيوخ أصبحت لديه اختصاصات واضحة المعالم
أول نوفمبر.. رئيس تشريعية البرلمان يعلن موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة
رئيس الوفد يكشف موعد الانتهاء من قوانين مجلسي النواب والشيوخ
رئيس حزب الوفد:
لن نرضى بأقل من 30% من إجمالي مقاعد البرلمان
التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مساء أمس الخميس، السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني، في مقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي؛ بحضور كل من النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، والنائب محمد عبده، عضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، والمهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وأمل رمزي، مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للسياحة، وحازم الجندي، مساعد رئيس الحزب لشئون التخطيط، وحسن بدراوي، رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية، وأعضاء اللجنة.
وأعرب السفير ماسكي نوكي، السفير الياباني، عن سعادته بلقاء رئيس حزب الوفد لأنه يلعب دورًا هامًا في الحياة السياسية والتشريعية من خلال ترؤسه اللجنة التشريعية في مجلس النواب، والذي يحرص على متابعة أخباره يوميًا من خلال الصحف اليومية وجريدة الوفد.
وأشار السفير الياباني إلى أنه كان يود زيارة حزب الوفد منذ فترة طويلة، خاصة أنه أقدم وأعرق الأحزاب السياسية في مصر والمنطقة، وأنه يلعب دورًا أساسيًا ورئيسيًا في تاريخ مصر.
وأكد أن الحكومة اليابانية تؤيد حل دولتي إسرائيل وفلسطين مع عقد تفاوضات للوصول لحل سلمي شامل، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية قامت بعلاقات طيبة مع الشعب الفلسطيني وتم بناء مصنع صناعي زراعي على الضفة الغربية يضم 15 شركة ويعمل على توفير العديد من فرص العمل لشباب الفلسطيني.
ونوه السفير الياباني بأن عام ٢٠٢٠ مهم للحكومتين المصرية واليابانية؛ لأن طوكيو تستضيف الدورة الأولمبية والألعاب البارالمبية، على أن تنطلق الدولة الأولمبية يوم ٢٤ يوليو المقبل.
وأضاف أن الحدث المهم الثاني بين الدولتين هو افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد مساهمة منهم للحضارة المصرية والعالمية، والذي يعد أكبر تعاون ثقافي في تاريخ اليابان بقيمة ٨٠٠ مليار دولار، مشيرا إلى أن تلك المناسبة فرصة للاحتفاء بالصداقة بين مصر واليابان.
وقال النائب الوفدى فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن القوى الحزبية عقدت حوارًا وطنيًا بحضور ما يقرب من 10 أحزاب، لوضع الرؤية للنظام الانتخابى القادم وهناك العديد من الآراء من قبل الأحزاب المشاركة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الجميع تحدث عن إجراء الانتخاب بنظام القائمة النسبية، والبعض الآخر اقترح القائمة بنسبة 75% فى مقابل 25% للنظام الفردى وهذا هو الأقرب.
وأشار بدراوى إلى ضرورة استماع الأحزاب السياسية لكل الآراء سواء الأحزاب أو القوى السياسية أو غيرها للوصول لتوافق شامل وكامل، لافتا إلى أن مشروع نظام الانتخابات يقدم من الحزب ويعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس أو تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون، ويعرض أيضا على اللجنة الدستورية واللجان النوعية المختصة ثم يعرض على اللجنة العامة للموافقة من قبل الأعضاء.
وحول الصعوبات التى تواجه قانون الانتخابات، قال بدراوي: "إن من أبرزها الآراء المختلفة للأحزاب السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية، حيث هناك من يتفق مع نظام القائمة النسبية، والتى تتسبب فى اندلاع المشكلات داخل الحزب الواحد، فحين نتحدث عن وجود تحالف بين الأحزاب لخوض الانتخابات القادمة، فهل يمكن تطبيق القائمة النسبية فى هذا الحال؟ بالطبع سوف تحدث مشاكل وصراعات بين هذه الأحزاب، حول أولوية الترتيب فى القائمة، ولذلك فإن القائمة المطلقة بنسبة 75% للقائمة و25 للفردى هى الأفضل خلال هذه الفترة".
وحول دور مجلس الشيوخ القادم، أكد بدراوى أن مجلس الشورى فى الماضى لم تكن لديه اختصاصات ولكن بعد التعديلات الدستورية، فإن مجلس الشيوخ أصبحت لديه اختصاصات واضحة المعالم مثل التى يتمتع بها مجلس النواب بعيدًا عن الأدوات الرقابية التى يتمتع بها مجلس النواب ومجلس الشيوخ سوف يناقش ويبحث كل المشاكل التى يعانى منها المواطنون، لذلك فإن دوره سوف يكون هاما جدا.
كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، عن أن انتخابات مجلس النواب دستوريًا تبدأ فى أول نوفمبر على أن تبدأ معها بالتوازي انتخابات مجلس الشيوخ.
وشدد أبو شقة على أنه ليس هناك ما يمنع أن تكون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات هذا العام، فالمسألة تحكمها إجراءات لتحقيق تأمين كامل وشامل للعملية الانتخابية بما تحقق الشفافية والنزاهة.
وأشار إلى أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتحقيق استقرار سياسى وديمقراطية حقيقية.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات صدر بضمانات غير مسبوقة لتحقيق الشفافية والنزاهة لكل الانتخابات والاستفتاءات، وكانت له بصمات مما يؤكد أن ما يدلى به الناخب فى الصندوق هو ما ستعلن عنه النتيجة.
وكشف أبو شقة أنه لأول مرة يأتى رئيس للجنة الدستورية والتشريعية لمدة خمس دورات انعقاد برلمانية بالتزكية برغم تصنيف الوفد على أنه حزب معارض ما يؤكد ثقة النواب الذين يمثلون الشعب فى هذا الحزب.
وأضاف أبو شقة أن الانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام وفقا لنصوص الدستور، هى انتخابات مجلس النواب فى أوائل شهر نوفمبر، ومجلس الشيوخ فى أثناء هذا التوقيت، مؤكدًا أن الانتخابات ستكون فى غاية الشفافية والنزاهة بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن إعداد قانون لمجلسي النواب والشيوخ وقرار تنظيم الانتخابات بشكل يتفق مع السياسة العامة للقيادة السياسية بأن نكون أمام ضمانة حقيقية لتحقيق التنافس الحزبى الذى هو أساس الديمقراطية.
وذكر أبو شقة أنه يتعين الانتهاء من قوانين مجلسى النواب والشيوخ قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس قبل نهاية يونيو المقبل على الحد الأقصى، باعتبار أن هذه القوانين حيوية وتحتاج إلى حوار مجتمعى، وهذا النهج التزم به فى كل القوانين.
وأشار إلى مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة بإجراء حوار مع كل القطاعات والفئات ورصد كل الآراء المؤيدة والمعارضة والمتحفظة ما يؤكد أننا نعيش فى مناخ ديمقراطى وإنشاء دولة عصرية حديثة.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، إنه ليس هناك مشكلة في كثرة عدد الأحزاب السياسية الموجودة حاليًا، وإنما لا بد أن نكون أمام حزبين أو ثلاثة أقوياء لتجري المنافسة الحزبية بينها لتفعيل المادة 5 من الدستور، مؤكدًا أن حزب الوفد بخبرته السياسية يمكنه تحقيق المعادلة السياسية والتنافس الحزبي الحقيقي الذي تتحقق معه الديمقراطية بمفهومها الحقيقي.
وأوضح أبو شقة أن حزب الوفد لا يمكن ألا يستعد للانتخابات لأن من مقومات الحزب السياسي أن يكون جاهزًا في أي وقت للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن حزب الوفد لديه تنظيم قوي للمرأة يتمثل في اتحاد المرأة الوفدية على مستوى القطب، ولجنة للمرأة في كل محافظة، فضلا عن اللجان النوعية التي أنشئت على غرار لجان مجلس النواب ومنها لجنة للمرأة.
وقال أبو شقة إنه لن يرضى بأقل من ٣٠ في المائة من إجمالي مقاعد البرلمانية بما يتناسب مع تاريخ الوفد، وإنه يأمل في الحصول على أعلى من النسبة المقررة دستوريًا للمرأة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ، مؤكدا أن حزب الوفد هو العمود الرئيسي في الخيمة التي لن تقوم سوى بوجوده.