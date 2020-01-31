فتاوى تشغل الأذهان.. سيدة توصي بحرمان أخيها الأكبر من ورثها.. ما حكم الشرع.. وحركة الإصبع عند التشهد بدعة أم سنة ؟.. والإفتاء تقدم نصائح يستحب فعلها في الأشهر الحرم

هل يجوز احتساب الأموال المنفقة على الوالدين من زكاة المال؟
حكم نسيان رفع الإصبع في التشهد
تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة عن الصلاة التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.
ورد سؤال لدار الإفتاء، من سائل يقول " حكم
الشرع في حركة الإصبع في التشهد، هل بدعة أم سنة".
أجابت الدار، في فتوى لها، أن الفقهاء متفقون في
الجملة على أنه يُسَنُّ للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد دلالة على التوحيد والإخلاص،
وإن اختلفوا في كيفية قبض اليد والإشارة، وخلافهم في الأفضلية لا في الجواز؛ حيث ورد
في السنة المشرفة أكثر من هيئة لذلك، ومن الفقهاء من يكتفي بالإشارة بالإصبع عند التشهد،
ومنهم من يستحب مع إشارة الإصبع تحريكها، وكل ذلك من سنن الهيئات التي لا ينبغي أن
تكون على حساب الخشوع في الصلاة.
حكم نسيان رفع الإصبع في التشهد قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن رفع إصبع السبابة في التشهد له عدة صور بحسب اختلاف المذهب الفقهية، مشيرًا إلى أن هناك من يرى الإشارة بالسبابة إلى الأمام طوال التشهد مع تثبيت الإصبع.
وأضاف«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء
على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم نسيان رفع الإصبع في التشهد
؟ أن بعض المذاهب أيضًا يرى تحريك إصبع السبابة طوال التشهد، لافتًا إلى أن منهم من
قال بتحريك يمينًا وبسارًا حركة دائرية، وآخرين يرون تحريكه إلى الأعلى وإلى الأسفل.
وأكد أن من نسي رفع إصبع السبابة أثناء التشهد فلا شىء عليه، موضحًا أن صلاته صحيحة وأن جميعها هيئات للصلاة لا يترتب على الالتزام بها وترك غيرها من الهيئات؛ بطلان الصلاة.
ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول
"توفيت شقيقتي عن إخوة أشقاء وكانت قد أوصت قبل وفاتها ألا يرث الأخ الأكبر والأخت
الشقيقة شيئا منها، وأن تؤول تركتها إلى ذرية شقيقيها، وأحد الشقيقين له ولد وثلاث
بنات، والآخر له ولد وبنت فكيف تقسم الوصية بينهم.
أجاب مجمع البحوث الإسلامية": اشتمل الحال
في واقعة السؤال على وصية بجميع التركة لبعض الأقارب غير الوارثين، وهي وصية صحيحة
تنفذ في حدود الثلث وإن لم يرض الورثة، ولا تنفذ فيما زاد إلا بإجازتهم، وإن أجازها
– فيما زاد على الثلث -بعض الورثة ورفض آخرون فإنها تنفذ في حق من أجاز دون من رفض.
كما اشتمل الحال في واقعة السؤال على رغبة في حرمان
الورثة المستحقين وهذا ما لا يملكه المتوفى ولا يجوز العمل به.
وبناء على ذلك نقول أولا: يعطى الموصى لهم ثلث التركة وصية تقسم بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد لأن الأصل في التشريك المساواة ما لم ينص على خلافه، وحيث لم تبين الوصية نصيب كل واحد من المستحقين فإن جميع ذرية الشقيقين شركاء في الوصية تقسم بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.
تلقت دار الإفتاء من سائل يقول ما هي الأشهر الحرام.
هل يجوز احتساب الأموال المنفقة على الوالدين من
زكاة المال؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،
وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وتابع: "كل ما وجب النفقة عليه لا يصلح ان نخرج عليه زكاة".