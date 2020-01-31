فتاوى تشغل الأذهان.. سيدة توصي بحرمان أخيها الأكبر من ورثها.. ما حكم الشرع.. وحركة الإصبع عند التشهد بدعة أم سنة ؟.. والإفتاء تقدم نصائح يستحب فعلها في الأشهر الحرم

هل يجوز احتساب الأموال المنفقة على الوالدين من زكاة المال؟

حكم نسيان رفع الإصبع في التشهد





تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة عن الصلاة التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.





ورد سؤال لدار الإفتاء، من سائل يقول " حكم الشرع في حركة الإصبع في التشهد، هل بدعة أم سنة".





أجابت الدار، في فتوى لها، أن الفقهاء متفقون في الجملة على أنه يُسَنُّ للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد دلالة على التوحيد والإخلاص، وإن اختلفوا في كيفية قبض اليد والإشارة، وخلافهم في الأفضلية لا في الجواز؛ حيث ورد في السنة المشرفة أكثر من هيئة لذلك، ومن الفقهاء من يكتفي بالإشارة بالإصبع عند التشهد، ومنهم من يستحب مع إشارة الإصبع تحريكها، وكل ذلك من سنن الهيئات التي لا ينبغي أن تكون على حساب الخشوع في الصلاة.

حكم نسيان رفع الإصبع في التشهد قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن رفع إصبع السبابة في التشهد له عدة صور بحسب اختلاف المذهب الفقهية، مشيرًا إلى أن هناك من يرى الإشارة بالسبابة إلى الأمام طوال التشهد مع تثبيت الإصبع.

وأضاف«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم نسيان رفع الإصبع في التشهد ؟ أن بعض المذاهب أيضًا يرى تحريك إصبع السبابة طوال التشهد، لافتًا إلى أن منهم من قال بتحريك يمينًا وبسارًا حركة دائرية، وآخرين يرون تحريكه إلى الأعلى وإلى الأسفل.





وأكد أن من نسي رفع إصبع السبابة أثناء التشهد فلا شىء عليه، موضحًا أن صلاته صحيحة وأن جميعها هيئات للصلاة لا يترتب على الالتزام بها وترك غيرها من الهيئات؛ بطلان الصلاة.

ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول "توفيت شقيقتي عن إخوة أشقاء وكانت قد أوصت قبل وفاتها ألا يرث الأخ الأكبر والأخت الشقيقة شيئا منها، وأن تؤول تركتها إلى ذرية شقيقيها، وأحد الشقيقين له ولد وثلاث بنات، والآخر له ولد وبنت فكيف تقسم الوصية بينهم.

أجاب مجمع البحوث الإسلامية": اشتمل الحال في واقعة السؤال على وصية بجميع التركة لبعض الأقارب غير الوارثين، وهي وصية صحيحة تنفذ في حدود الثلث وإن لم يرض الورثة، ولا تنفذ فيما زاد إلا بإجازتهم، وإن أجازها – فيما زاد على الثلث -بعض الورثة ورفض آخرون فإنها تنفذ في حق من أجاز دون من رفض.

كما اشتمل الحال في واقعة السؤال على رغبة في حرمان الورثة المستحقين وهذا ما لا يملكه المتوفى ولا يجوز العمل به.





وبناء على ذلك نقول أولا: يعطى الموصى لهم ثلث التركة وصية تقسم بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد لأن الأصل في التشريك المساواة ما لم ينص على خلافه، وحيث لم تبين الوصية نصيب كل واحد من المستحقين فإن جميع ذرية الشقيقين شركاء في الوصية تقسم بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.





ثانيا: تقسم التركة بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصية منها على الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الانثيين - ما لم يكن هناك ورثة آخرون - لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } النساء: 176





تلقت دار الإفتاء من سائل يقول ما هي الأشهر الحرام.





وقالت الدار في إجابتها، أن الأشهر الحرم هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 36]. وهن: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.





وأضاف: وهذا التحديد وردت به الأخبار عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» رواه البخاري.





ومن جهته قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن هناك 4 أمور من الطاعات ينبغي على المسلم خلال الأشهر الحرم عملها.





وأضاف المركز أن الأمر الأول الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور، والثاني أن يغتنمَ المؤمنُ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.





وأوضح أن الأمر الثالث أن يترك الظلم في هذه الأشهر لعظم منزلتها عند الله، وخاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتى يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور، والرابع الإكثار من إخراج الصدقات.





هل يجوز احتساب الأموال المنفقة على الوالدين من زكاة المال؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





ورد عبدالسميع، قائلًا: أن هذه الاموال لا يصلح ان تكون من زكاة المال لأنه لا يجوز إخراج زكاة المال للوالدين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ""انت ومالك لأبيك""، فلا يجوز للإنسان ان يخرج ماله لأبيه، وبالتالى لو ان ابيه احتاج لأمر ما فيجب على إبنه أن يصرف عليه.





وأشار قائلًا: من إعتقد أنه أخرج مال على ابيه وامه زكاة فهو بذلك لم يخرج زكاة ماله لأنه أنفق ماله عليهم فيجب عليه ان يخرج زكاة ماله، فلا يجوز أن تعتبر الاموال التى تدفعها للوالدين انها زكاة لأنها ليست زكاة، ولأن الله عز وجل أوجب عليك ان تنفق عليهم.





وتابع: "كل ما وجب النفقة عليه لا يصلح ان نخرج عليه زكاة".