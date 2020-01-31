AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالأسماء.. ننشر نتيجة مسابقة التحدث بالفصحى لعام 2020 لطلاب المدارس

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:44 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
Advertisements
ياسـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري لعام 2020 على مستوى الجمهورية للمرحلتين الاعدادية والثانوية.

وبدأت فعاليات مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، يوم الأحد الموافق ٢٦/ ١ / ٢٠٢٠ بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، على مستوى الجمهورية لطلاب الصف الثالث الإعدادي وطلاب الصف الثاني أو الثالث الثانوي.



وتقوم مسابقة  التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري ، على اختيار الطالب الأول من كل مرحلة على مستوى الجمهورية ، والطلاب العشره الأوائل من كل مرحلة تمهيدًا لتصفيات المسابقة على مستوى الوطن العربي ، والتي مقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٤ / ٢ / ٢٠٢٠ .

ومن المقرر أن يتم تكريم الطلاب الأوائل على مستوى الوطن العربي بمقر جامعة الدول العربية يوم الأحد الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٢٠

يذكر أن الدول العربية المشاركة هذا العام في مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري هي : الإمارات - السعودية - الكويت - مصر - لبنان - الأردن - عمان - العراق - واليمن التي تشارك لأول مرة بالمسابقة منذ إقامتها من اثنين وعشرين عامًا.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا بقوائم أسماء الفائزين  ... 
بالأسماء.. ننشر نتيجة مسابقة التحدث بالفصحى لعام 2020 لطلاب المدارس
بالأسماء.. ننشر نتيجة مسابقة التحدث بالفصحى لعام 2020 لطلاب المدارس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم القليوبية تطلق مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

التعليم: تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية

نتيجة مسابقات ألعاب القوى والإنشاد الديني لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية

التعليم تسمح بدخول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالكتاب المدرسي

التعليم: 20 يناير إجازة من جميع الامتحانات بسبب عيد الغطاس

التعليم: اليوم إجازة من جميع الامتحانات بمناسبة عيد الغطاس

ترشيحاتنا

أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد

اتصالات البرلمان توضح حقيقة توقف واتس اب في مصر أول فبراير

شاهد.. تركيب زجاج مضاد للرصاص في مطعم وجبات سريعة شهير لهذا السبب

بعثة الأهلي تصل إلى السودان وسط استقبال جماهيري حافل.. فيديو

إثيوبيا تعلن موعد تشغيل سد جنالي داوا 3

حبس قاتلة زوجها بشبين القناطر .. المتهمة: كنت بحب واحد غيره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يشعل النار في عشيقته الروسية بعد رغبتها في إنهاء العلاقة

لتجنب عدوى فيروس كورونا.. هذا هو المكان الأكثر أمانًا على متن الطائرة

شاهد .. شاكيرا وجينفير لوبيز قبل حفلهما المنتظر في Super bowl