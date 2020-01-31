بالأسماء.. ننشر نتيجة مسابقة التحدث بالفصحى لعام 2020 لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري لعام 2020 على مستوى الجمهورية للمرحلتين الاعدادية والثانوية.





وبدأت فعاليات مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ، يوم الأحد الموافق ٢٦/ ١ / ٢٠٢٠ بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، على مستوى الجمهورية لطلاب الصف الثالث الإعدادي وطلاب الصف الثاني أو الثالث الثانوي.







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وتقوم مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري ، على اختيار الطالب الأول من كل مرحلة على مستوى الجمهورية ، والطلاب العشره الأوائل من كل مرحلة تمهيدًا لتصفيات المسابقة على مستوى الوطن العربي ، والتي مقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٤ / ٢ / ٢٠٢٠ .





ومن المقرر أن يتم تكريم الطلاب الأوائل على مستوى الوطن العربي بمقر جامعة الدول العربية يوم الأحد الموافق ٩ / ٢ / ٢٠٢٠





يذكر أن الدول العربية المشاركة هذا العام في مسابقة التحدث بالفصحى والخطابة والإلقاء الشعري هي : الإمارات - السعودية - الكويت - مصر - لبنان - الأردن - عمان - العراق - واليمن التي تشارك لأول مرة بالمسابقة منذ إقامتها من اثنين وعشرين عامًا.





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