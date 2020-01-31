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تعليم

يونسكو تعقد مؤتمرها السنوي في باريس بمشاركة أكاديمية البحث العلمي

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:57 ص
اليونسكو
اليونسكو
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نهلة الشربيني
قررت منظمة اليونسكو عقد مؤتمرها العام في باريس 14 مارس 2020،  احتذاء بالاحتفال في مثل هذا اليوم من كل عام بـ "اليوم العالمي للرياضيات"، وذلك بناء على مقترح قدمه الاتحاد الدولي للرياضيات، حيث يهدف هذا اليوم للتعريف بدور الرياضيات الكبير والمتنامي في الحياة، والاحتفاء بهذا النشاط الإنساني الذي يمارسه البشر منذ عشرات الآلاف من السنين.

وستحتفي الشعوب في كل أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال أنشطة إبداعية، ومحاضرات تعريفية، وأحداث احتفالية   وقد أختير هذا العام عنوان "الرياضيات في كل مكان" https://everywhere.idm314.org/

لذلك فان اللجنة الوطنية للرياضيات المشكلة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تعلن عن مسابقة للشباب بعنوان "الرياضيات في كل مكان"، وتدعو الشباب من سن 15 – 21 سنة للتقدم بمقال حول أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية، وذلك في موعد أقصاه السبت 29 فبراير 2020، وذلك بإرسال المقال مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي على العنوان الالكتروني   [email protected]  

شروط ونظام المسابقة:

يتقدم المتسابق/ المتسابقة بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد على ألفي كلمة موضوعه هو أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية.

يسمح بالمشاركة بمقال واحد لكل متسابق.

لا يقل عمر المتسابق عن 15 عامًا ولا يزيد على 21 عاما.

يرسل المقال على العنوان الالكتروني في موعد أقصاه 29 فبراير 2020، ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق.

تقيم لجنة متخصصة المقالات المقدمة وتختار الفائزين، وذلك على أساس دقة المعلومات وصحتها، الاصالة، وسلامة اللغة والاسلوب.

تعلن أسماء الفائزين يوم 14 مارس 2020 فى اثناء الاحتفالية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

الجوائز تمنح جوائز مالية لمقالات الفائزة كالتالى :

الجائزة الأولى ألفين جنيه .

والجائزة الثانية الف وخمسمائة جنيه .

الجائزة الثالثة ألف جنيه.


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