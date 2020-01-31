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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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أصل الحكاية

من هو إيرل بانك الذي فاز السير مجدي يعقوب بجائزة تحمل اسمه؟

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:01 ص
السير مجدي يعقوب
السير مجدي يعقوب
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أماني إبراهيم
حصل الجراح والباحث والأستاذ السير مجدي يعقوب، على جائزة إيرل باكن للإنجاز العلمي لعام 2020 عن جمعية الجراحين الصدرية خلال الحفل السنوي السادس والخمسين للجمعية، وتم الإعلان عن اسم جراح القلب المصري العالمي بأنه الفائز بهذه الجائزة خلال الحفل الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي 28 يناير .


وحصد السير مجدي يعقوب هذه الجائزة نظرا لما قدمه خلال مسيرته الطبية في إثراء جراحة القلب حول العالم حيث أجرى أكثر من 20 ألف عملية جراحية للقلب بنجاح طوال مسيرته، ويتدرب على يده عشرات العلماء والطلاب في مجال هندسة الأنسجة، وبيولوجيا الخلايا الجذعية،فضلا عن تأسيسه لأول مؤسسة خيرية لعلاج أمراض القلب بالمجان للجميع وهي "مؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أسوان".


ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات عن الجائزة الذي فاز بها السير مجدي يعقوب، وتسمى الجائزة بـ "إيرل باكن" للإنجاز العلمي، ويتم توزيعها سنويا لتكريم الأشخاص الذين قدموا مساهمات علمية بارزة عززت ممارسة جراحة القلب وساعدت في الحفاظ على حياة المرضى.


وجاء تكريم السير مجدي يعقوب من جمعية جراحي الصدر أيضا والتي تأسست جمعية جراحي الصدر في عام 1964، وهي منظمة لا تهدف للربح وتمثل أكثر من 7500 من جراحي القلب والباحثين والعاملين في الرعاية الصحية حول العالم والذين يكرسون جهودهم لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة للجراحات القلبية والرئتين والمريء.


وتأسست جائزة "إيرل باكن" في عام 1999 على يد إيرل بانك الذي شارك في تأسيس شركة "ميدترونيك" للأجهزة الطبية، والذي اتخذ على عاتقه مهمة شفاء المرضى قدر الإمكان بالمجان طوال حياته، فقدم مساهمات في جال التكنولوجي الطبي بشكل لا يصدق، وجائزة إيرل باكن هي منحة سنوية من شركة "ميدترونيك".


على الرغم من وفاة إيرل باكن في 22 أكتوبر عام 2018 عن عمر يناهز 94 عاما إلا أن المسابقة ما زالت مستمرة، وجهود الشركة في مساعدة المرضى أيضا، وكان قد بدأ إيرل باكن العمل في مرآب للسيارات في عام 1949، وبحلول عام 1957 ابتكر هو وزملاؤه أول جهاز لتنظيم ضربات القلب، وعلى الرغم من عدم تشجيع أيا من أهله له إلا أنه أصر على تطوير الجهاز ليصبح ذو حجم صغير ويمكن للمريض حمله حول رقبته.


وعندما أسس إيرل شركة ميدترونيك للأجهزة الطبية، حققت مبيعات لا تتخطى 8 دولارات في الشهر الأول، أما الآن فيعمل بالشركة أكثر من 86 ألف موظف، بإيرادات سنوية قدرها 30 مليار دولار، وتنتج الشركة كل الأجهزة الذي قد يحتاجها المرضى.
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