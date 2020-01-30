رامي راضون: يارب اللي بيسرق كابل كهرباء يتكهرب

قالت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، أن سبب ظلام طريق منطقة العمار هو سرقة الكشافات الكهربية، منوهة أنه سوف يتم رفع كفاءة الكهرباء بالمنطقة خلال الثمانى شهور القادمة.





وأضافت ريان خلال برنامج «مساء دي إم سي»، تقديم «رامى رضوان»، أن الشكوى المقدمة من المواطنين بالمنطقة بسبب عدم انارة الطريق، ترجع إلى أن المنطقة يرجى فيها أعمال صيانة سواء كانت في الصرف الصحي أو الكهرباء.





ونوهت ريان، أن المحافظة لدية برنامج لتطوير اعمدة الإنارة في المحافظة، مرددة: «انها سوف تعمل على حل مشكلة أهالي منطقة العمار».





وناشد الإعلامي رامي رضوان، الأهالي تصوير عربات المخلفات التي تلقى ما بها في الطريق، والتبليغ عن اللصوص الذين يسرقون كابلات الكهرباء، مرددا: « الهي يارب اللي بيسرق كابل كهرباء يتكهرب .. ولا بلاش يارب يعقل».







