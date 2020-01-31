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تاج الدين: أكثر من نصف مليون شخص حول العالم يتوفى من فيروس الإنفونزا..فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد دكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق أن اكثر من نصف مليون شخص حول العالم يتوفى بسبب فيروس الانفونزا العادية مشيرا أن هناك فئات تكون اكثر عرضة لمخاطر فيروس الإنفلونزا  وهم كبار السن واصحاب امراض القلب المزمنة وامراض السرطان .

وأضاف خلال وجوده ضيفا ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر انه في حالة إرتفاع درجات الحرارة وظهور أعراض الضعف والكسل وإضطراب في درجات الحرارة يجب إستشارة الطبيب على الفور. 

وتابع أن السيدات الحوامل تقل مناعتهن والانفلونزا العادية خطر عليهن مؤكدا انه يجب إتخاذ إجراءات الوقاية والمتابعة مع الطبيب المختص لما يضمن سلامة السيدات الحوامل. 

واشار الى أن اى شخص مصاب بالانفلونزا لا بد من التزام بيته مؤكدا أن فيروس كورونا ليس مرضا جديدا ولكن الموجود الآن بمثابة جيل متطور منه فخطورة فيروس كورونا فى عدم ظهور الاعراض مباشرة بعد الاصابة.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق أنه سيتم مراقبة الوافدين من الصين والدول الموجود بها الفيروس وهذه تعد من اهم إجراءات الوقاية ومصر تقوم بهذا بالفعل.
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