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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يتفق مع الأردن على قرض بـ 1.3 مليار دولار

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:00 ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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محمد صبيح - وكالات
أعلن صندوق النقد الدولي امس الخميس، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن، على برنامج ائتماني جديد بقيمة 1.3 مليار دولار مدته أربع سنوات.


وذكر صندوق النقد الدولي ، أن البرنامج يهدف لدعم النمو الاقتصادي في الأردن، وتحفيز خلق الوظائف مع تعزيز استقرار المالية العامة هناك.


وأضاف الصندوق، أن البرنامج الذي تم ترتيبه وفق “تسهيل الصندوق الممتد”، يجب أن ينال موافقة إدارة صندوق النقد، وأن يقره المجلس التنفيذي للصندوق في مارس المقبل، حسب التوقعات الأولية.


وأشار الصندوق في بيانه إلى أن جدول أعمال الإصلاح الهيكلي في الأردن، “مصمم لتحسين مناخ الاستثمار وخفض التكاليف على الشركات، وهو ما سييسر خلق الوظائف، ويحمي الفقراء والفئات الأكثر ضعفا في الأردن”.
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