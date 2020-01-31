صندوق النقد الدولي يتفق مع الأردن على قرض بـ 1.3 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي امس الخميس، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن، على برنامج ائتماني جديد بقيمة 1.3 مليار دولار مدته أربع سنوات.









وذكر صندوق النقد الدولي ، أن البرنامج يهدف لدعم النمو الاقتصادي في الأردن، وتحفيز خلق الوظائف مع تعزيز استقرار المالية العامة هناك.









وأضاف الصندوق، أن البرنامج الذي تم ترتيبه وفق “تسهيل الصندوق الممتد”، يجب أن ينال موافقة إدارة صندوق النقد، وأن يقره المجلس التنفيذي للصندوق في مارس المقبل، حسب التوقعات الأولية.







