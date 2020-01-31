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حوادث

كاميرات المراقبة فضحته.. حبس شخص سرق أموالا من شقة في المرج

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:57 ص
كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة شقة عامل فى المرج.

وكانت كشفت كاميرات المراقبة واقعة تسلل لص شقة عامل بالمرج وقيامه بسرقة 5 آلاف جنيه وسلسلة ذهبية ولاذ بالهرب إلى أن تم تحديده وضبطه.



تبلغ لقسم شرطة المرج من عامل قرر بأنه أثناء تواجده بالشقة سكنه واستغراقه بالنوم فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" حال تواجده داخل غرفة نومه وما أن شاهده الأخير حتى قام بالقفز من شرفة غرفة النوم ولاذ بالفرار، واكتشف سرقة مبلغ مالي 5000 جنيه، وسلسلة ذهبية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردّده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" تم بإرشاده ضبط السلسلة المستولى عليها وكذا مبلغ مالي 2000 جنيه من متحصلات الواقعة، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
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