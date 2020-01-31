قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة صباح غد.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (منشية السد العالي بالكامل - أرض أبورجيلة ومشيخة العروبة - تقسيم أبو العز "١ - ٢" - إسكانات النيل بمراحلها المختلفة - إسكانات أطلس بمراحلها المختلفة - أسبيكو القديم والجديد - المحمودية القديمة والجديدة - مساكن الجمهورية - مساكن إسكندرية "١ - ٢" - مساكن الأهالي وخلف اسبیکو - عرب الجرعان - أرض الريان - تقسيم الأمل - مساكن النيل N - القاهرة د - القاهرة 2 - القاهرة و - القاهرة ه- مساكن الدلتا - مساكن أطلس "١ - ٢ - ٣" - منطقة البركة الغربية والشرقية - كفر أبوصير - حوض الطويل - حوض داود - كفر الباشا - منطقة أبوحسام - منطقة الأباصيري - منطقة الرزازین).





وذلك ابتداء من الساعة ٩ صباح يوم السبت ١/٢/٢٠٢٠، وحتى الساعة ٥ مساء نفس اليوم، نظرًا لأعمال الصيانة والإصلاحات داخل محطة مياه المرج.



