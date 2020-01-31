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اقتصاد

قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة صباح غد.. تعرف عليها

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:54 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (منشية السد العالي بالكامل - أرض أبورجيلة ومشيخة العروبة - تقسيم أبو العز "١ - ٢" - إسكانات النيل بمراحلها المختلفة - إسكانات أطلس بمراحلها المختلفة - أسبيكو القديم والجديد - المحمودية القديمة والجديدة - مساكن الجمهورية - مساكن إسكندرية "١ - ٢" - مساكن الأهالي وخلف اسبیکو - عرب الجرعان - أرض الريان - تقسيم الأمل - مساكن النيل N - القاهرة د - القاهرة 2 - القاهرة و - القاهرة ه- مساكن الدلتا - مساكن أطلس "١ - ٢ - ٣" - منطقة البركة الغربية والشرقية - كفر أبوصير - حوض الطويل - حوض داود - كفر الباشا - منطقة أبوحسام - منطقة الأباصيري - منطقة الرزازین).

وذلك ابتداء من الساعة ٩ صباح يوم السبت ١/٢/٢٠٢٠، وحتى الساعة ٥ مساء نفس اليوم، نظرًا لأعمال الصيانة والإصلاحات داخل محطة مياه المرج.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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