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تعليم

تعليمات أمنية عاجلة من التعليم لجميع المدارس.. تعرف عليها

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:57 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي
أصدرت الادارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم ، تعليمات رسمية جديدة لجميع المدارس الحكومية والخاصة والدولية في إطار تفعيل الاجراءات الامنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

وقالت الادارة المركزية للامن بوزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات، إنه تلاحظ في الاونة الاخيرة قيام بعض المدارس الحكومية والخاصة والدولية بدعوة بعض المحاضرين او أساتذة متخصصين من خارج وزارة التربية والتعليم ، للمشاركة في ندوات وإلقاء محاضرات توعوية او تعليمية للطلاب دون الحصول على الموافقات الامنية اللازمة في هذا الشأن.

وأضافت الادارة المركزية للأمن أنه قد تلاحظ أيضًا قيام بعض المدارس بتلبية الدعوات المقدمة إليها لزيارة المنشآت الصناعية .

وشددت الادارة المركزية للأمنية بوزارة التربية والتعليم ،على جميع المدارس بضرورة استطلاع رأي الادارة المركزية للأمن مسبقا لابداء الرأي ، قبل الدعوة لمثل هذه الندوات والمحاضرات أو تنظيم زيارات للطلاب لبعض المنشآت خارج الوزارة.
وأكدت الادارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم ، أنه لابد من إخطار الادارة قبل الموعد بوقت كاف حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظا على الامن القومي المصري.
تعليمات أمنية عاجلة من التعليم لجميع المدارس.. تعرف عليها
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