حبس ربة منزل و2 آخرين لارتكابهم جريمة قتل زوجها بالسلام

أمرت نيابة السلام، بحبس ربة منزل وعشيقها وآخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بقتل زوج الأولي.





بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من الأهالي بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن الصعيد أ ـ طريق بلبيس ـ دائرة القسم .





بالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو سامح ف م م 44 سنه سمسار عقارات ومقيم بلوك 4 مساكن الصعيد أ ـ دائرة القسم " يرتدي ملابسه كاملة " ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية ، وعُثر بحوزته على كافة متعلقاته ، وبسؤال شقيق المتوفي المدعو تامر ف م م 38 سنه حداد ومقيم بذات العنوان لم يتهم احدا أو يشتبه في وفاة شقيقه جنائيًا .





بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة ورد تقريره يفيد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أثر تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة وتحرر عن ذلك المحضر إداري القسم.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن زوجة المتوفي ربة منزل ومقيمة بذات العنوان ، ترتبط بعلاقة بأحد الأشخاص ويدعى محمد ع ، وأضافت التحريات بأن الزوجة سبق وأن تركت مسكن الزوجية منذ حوالي عام بإيعاز من الأخير وعادت لمسكنها.





بتكثيف التحريات أمكن التوصل لوجود شبهة جنائية في الوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه بالاشتراك مع آخرين ، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها .





وبمواجهتها بالتحريات وتضييق الخناق عليها ، اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع جزار ومقيم شارع مصنع الصابون ـ الخانكة قليوبية وصديق الاخير " عامل بمحل " ومقيم شارع كارم عبد الجواد ـ الخانكة قليوبية ، وأقرت بأنها نظرًا لارتباطها بعلاقة بالمتهم الثاني , ورغبتهما في الزواج خططا للتخلص من زوجها.





وفي سبيل ذلك قامت بتاريخ الواقعة بوضع عقار منوم داخل كوب شاي للمجني عليه , وعقب تناوله واستغراقه في النوم حضر باقي المتهمين, وقام الثاني بشل حركته بينما قام الثالث بكتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة





وعقب ذلك قاما بحمل الجثة ووضعها على دراجة بخارية " ملك المتهم الثاني " والتخلص منها بمكان العثور عليها ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين الثاني والثالث أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المتهمة أيداها .





واعترفا بارتكاب الواقعة ، تم بإرشادهما ضبط دراجة بخارية ( بدون لوحات معدنية ـ ملك المتهم الثاني ) والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.