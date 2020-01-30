رئيس حي شرق مدينة نصر : أتابع شكاوى المواطنين يوميا

وفي سياق متصل ، أكد رئيس الحي على متابعة استكمال اعمال التطوير ورفع الكفاءة لمنطقة لمنطقة مساكن النقابات "الطوب الرملى" ( المرحلة الثانية) حيث جار ( صب وتركيب بلدورات وتركيب انترلوك للارصفة) ثم يعقبها (انشاء بالوعات صرف امطار ثم رصف للشوارع) واستكمال اعمال دهانات البلدورات بالمشاركة المجتمعية لمواطني المنطقة بعد الانتهاء من التطوير ، وتم إصلاح ماسورة مياه بتغيير الماسورة التالفة بمدينة النقابات قبل البدء بتجهيز الشوارع للرصف.



كما تم عمل إصلاح كابلات ارضية بشارع ماهر عبد الرحمن بالمنطقه العاشره ؛ و إصلاح كابلات أرضيه بشارع مصطفى النحاس ؛وعمل إصلاح أسلاك هوائيه بشارع محمد النادى بالمنطقه السادسه، و

إصلاح أسلاك كهربائية بداخل الاعمده وغلق الابواب بقفيز لإحكام الغلق امتداد ابو داود الظاهرى بالمنطقه السادسه ؛ و أسلاك كهربائية بداخل الأعمدة وتركيب ٦ قفيز بشارع عبد العزيز عيسى بالمنطقة التاسعة، وإصلاح كابلات ارضيه واسلاك كهربائيه بداخل الاعمده بشارع محمد أحمد سليم بالمنطقه السابعة، نزلات اسلاك كهربائيه بداخل الاعمده وتركيب عدد ١٢ قفيزا لاحكام غلق ابواب الاعمده بالبوشى بالواحة الحى العاشر، بالاضافة إلى

تم تركيب مفتاح كونتاكتور بكشك الاناره بمدخل الطوب الرملى مع الواحة بالحى العاشر؛ وتركيب عدد ٢٢ كشاف ليد وتركيب عدد ٢١ قفيزا لاحكام غلق أبواب الأعمدة بالتبة امتداد متولي الشعراوي بالمنطقة الحادية عشرة؛ وتمت إنارة جميع المناطق المذكورة.