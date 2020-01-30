رئيس حي شرق مدينة نصر : أتابع شكاوى المواطنين يوميا

التقى اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر بالمواطنين اليوم لبحث شكاواهم ،بناء على توجهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بأهمية التواصل المستمر بين الجهات التنفيذية و المواطنين .
وأكد الوصيف لـ صدى البلد أنه يلتقى بالمواطنين بشكل يومي لبحث مشكلاتهم ، مشيرا إلى أنه فحص شكاواهم ووجه بسرعة حلها فى حضور المختصين.
وتابع أنه تمت الاستجابة الفورية فى حدود اللوائح والقوانين وتم توجه المختصين لإزالة اسباب الشكاوى ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
كما وجه المسئول المختص بسرعة الإنجاز في إنهاء أعمال المواطنين و الرد عليها ، مؤكدا على متابعة مشكلات المواطنين بشكل مباشر.
وفي سياق متصل ، أكد رئيس الحي على متابعة استكمال اعمال التطوير ورفع الكفاءة لمنطقة لمنطقة مساكن النقابات "الطوب الرملى" ( المرحلة الثانية) حيث جار ( صب وتركيب بلدورات وتركيب انترلوك للارصفة) ثم يعقبها (انشاء بالوعات صرف امطار ثم رصف للشوارع) واستكمال اعمال دهانات البلدورات بالمشاركة المجتمعية لمواطني المنطقة بعد الانتهاء من التطوير ، وتم إصلاح ماسورة مياه بتغيير الماسورة التالفة بمدينة النقابات قبل البدء بتجهيز الشوارع للرصف.
إصلاح أسلاك كهربائية بداخل الاعمده وغلق الابواب بقفيز لإحكام الغلق امتداد ابو داود الظاهرى بالمنطقه السادسه ؛ و أسلاك كهربائية بداخل الأعمدة وتركيب ٦ قفيز بشارع عبد العزيز عيسى بالمنطقة التاسعة، وإصلاح كابلات ارضيه واسلاك كهربائيه بداخل الاعمده بشارع محمد أحمد سليم بالمنطقه السابعة، نزلات اسلاك كهربائيه بداخل الاعمده وتركيب عدد ١٢ قفيزا لاحكام غلق ابواب الاعمده بالبوشى بالواحة الحى العاشر، بالاضافة إلى تم تركيب مفتاح كونتاكتور بكشك الاناره بمدخل الطوب الرملى مع الواحة بالحى العاشر؛ وتركيب عدد ٢٢ كشاف ليد وتركيب عدد ٢١ قفيزا لاحكام غلق أبواب الأعمدة بالتبة امتداد متولي الشعراوي بالمنطقة الحادية عشرة؛ وتمت إنارة جميع المناطق المذكورة.
كما تم عمل إصلاح كابلات ارضية بشارع ماهر عبد الرحمن بالمنطقه العاشره ؛ و إصلاح كابلات أرضيه بشارع مصطفى النحاس ؛وعمل إصلاح أسلاك هوائيه بشارع محمد النادى بالمنطقه السادسه، و
كما تم عمل إصلاح كابلات ارضية بشارع ماهر عبد الرحمن بالمنطقه العاشره ؛ و إصلاح كابلات أرضيه بشارع مصطفى النحاس ؛وعمل إصلاح أسلاك هوائيه بشارع محمد النادى بالمنطقه السادسه، و
خطة التطوير الشاملة الموضوعة لجميع مناطق الحي حرصا على استعادة المظهر الحضاري و البيئي اللائق بمناطق حي شرق مدينة نصر.
وقال الوصيف إنه جار رفع كفاءة الارصفة ودهانات البلدورات فى اماكن متفرقة علاوة على رفع كفاءة الحدائق واستكمال تقليم الأشجار وصيانة وقص الأسوار ، ضمن
وقال الوصيف إنه جار رفع كفاءة الارصفة ودهانات البلدورات فى اماكن متفرقة علاوة على رفع كفاءة الحدائق واستكمال تقليم الأشجار وصيانة وقص الأسوار ، ضمن