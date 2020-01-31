الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين من الصين.. ونواب: يؤكد تجاوبه وحرصه على الاستفسار عن أحوالهم.. وبرلماني: أخيرا مصر فتحت أحضانها لأهلها المغتربين

وكيل خارجية البرلمان: الرئيس السيسى يبادر دائما لحماية المصريين فى أي مكان

برلمانية تشيد بقرار الرئيس لنقل المصريين الراغبين فى العودة من الصين

نائب: بدأنا عصر احترام المصريين فى الخارج





أشاد عدد من النواب بتوجيه الرئيس السيسى باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين، حيث أكدوا أن الرئيس السيسى حريص على حماية المصريين فى الخارج والتأكد من سلامتهم لعدم نقل الأمراض لهم، حتى نبعد أي كوارث محتملة عن الشعب المصرى للإصابة بفيروس كورونا، كما أشاروا إلى أننا نستطيع أن نقول الآن أخيرا مصر فتحت أحضانها لأهلها المصريين المغتربين فى الخارج، بعد أن كانوا يشعرون بعدم الاهتمام، إلا أن القيادة السياسية غيرت هذا المفهوم.









وقال النائب صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الرئيس السيسى يبادر دائما لحماية المصريين فى أى مكان، وأنه حريص على حياتهم وأحوالهم.

وأشار عقيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توجيه الرئيس باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين يؤكد على تجاوبه معهم وانه حريص على الاستفسار عن أحوال الجالية المصرية والبعثة الدبلوماسية فى الصين.

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الرئيس السيسى حريص أيضا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة فى الداخل حتى لا يتسلل فيروس كورونا إلى المصريين.



وقالت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنها تؤيد قرار بشأن توجيه الرئيس باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى حريص على حياة المصريين ويخاف على رعاياه من المصريين فى الخارج.





وأشارت رفلة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى حريص على حماية المصريين فى الخارج والتأكد من سلامتهم لعدم نقل الأمراض لهم، حتى نبعد أى كوارث محتملة عن الشعب المصرى للإصابة بفيروس كورونا.





وأشاد النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بتوجيه الرئيس باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين، مشيرا إلى أن ذلك ينم عن دور القيادة السياسية الوطنى فى احتضان المصريين فى أي مكان.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا بدأنا عصر احترام المصريين فى الخارج، خاصة وأن أي مصرى يحتاج لمساعدة فى أي دولة من العالم نجد القيادة السياسية تفتح له ذراعيها.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا نستطيع أن نقول الآن أخيرا مصر فتحت أحضانها لأهلها المصريين المغتربين فى الخارج، بعد أن كانوا يشعروا بعدم الاهتمام، إلا أن القيادة السياسية غيرت هذا المفهوم.



