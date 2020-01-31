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الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين من الصين.. ونواب: يؤكد تجاوبه وحرصه على الاستفسار عن أحوالهم.. وبرلماني: أخيرا مصر فتحت أحضانها لأهلها المغتربين

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:01 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى
  • وكيل خارجية البرلمان: الرئيس السيسى يبادر دائما لحماية المصريين فى أي مكان
  • برلمانية تشيد بقرار الرئيس لنقل المصريين الراغبين فى العودة من الصين
  • نائب: بدأنا عصر احترام المصريين فى الخارج

أشاد عدد من النواب بتوجيه الرئيس السيسى باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين، حيث أكدوا أن الرئيس السيسى حريص على حماية المصريين فى الخارج والتأكد من سلامتهم لعدم نقل الأمراض لهم، حتى نبعد أي كوارث محتملة عن الشعب المصرى للإصابة بفيروس كورونا، كما أشاروا إلى أننا نستطيع أن نقول الآن أخيرا مصر فتحت أحضانها لأهلها المصريين المغتربين فى الخارج، بعد أن كانوا يشعرون بعدم الاهتمام، إلا أن القيادة السياسية غيرت هذا المفهوم.


وقال النائب صلاح عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن الرئيس السيسى يبادر دائما لحماية المصريين فى أى مكان، وأنه حريص على حياتهم وأحوالهم.

وأشار عقيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توجيه الرئيس باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين يؤكد على تجاوبه معهم وانه حريص على الاستفسار عن أحوال الجالية المصرية والبعثة الدبلوماسية فى الصين.

وأكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الرئيس السيسى حريص أيضا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة فى الداخل حتى لا يتسلل فيروس كورونا إلى المصريين.

وقالت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنها تؤيد قرار بشأن توجيه الرئيس باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى حريص على حياة المصريين ويخاف على رعاياه من المصريين فى الخارج.

وأشارت رفلة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى حريص على حماية المصريين فى الخارج والتأكد من سلامتهم لعدم نقل الأمراض لهم، حتى نبعد أى كوارث محتملة عن الشعب المصرى للإصابة بفيروس كورونا.

وأشاد النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بتوجيه الرئيس باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين، مشيرا إلى أن ذلك ينم عن دور القيادة السياسية الوطنى فى احتضان المصريين فى أي مكان.


وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا بدأنا عصر احترام المصريين فى الخارج، خاصة وأن أي مصرى يحتاج لمساعدة فى أي دولة من العالم نجد القيادة السياسية تفتح له ذراعيها.


وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا نستطيع أن نقول الآن أخيرا مصر فتحت أحضانها لأهلها المصريين المغتربين فى الخارج، بعد أن كانوا يشعروا بعدم الاهتمام، إلا أن القيادة السياسية غيرت هذا المفهوم.


وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباى الصينية، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، الإجراءات التنفيذية لذلك.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".

ووجه رئيس الوزراء الشكر للسلطات الصينية على الموافقة والتعاون وما تقدمه من تيسيرات لترتيبات عودة من يرغب من المصريين، وتعاونهم الكامل في هذا الإطار، كما عبر عن دعم مصر لجهود جمهورية الصين الشعبية في دفاعها عن العالم في مواجهة هذا الفيروس.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: كلف رئيس الوزراء وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم، التي أكدت أنه يتم تجهيز حجر صحي حاليًا لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة (14) يومًا "فترة حضانة المرض" بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.

وناشد مجلس الوزراء أبناءنا في مدينة "ووهان" الصينية الذين يرغبون في العودة سرعة الإتصال بالسفارة المصرية ببكين على تليفون (01065322541 ثم الضغط على الرقم صفر بعد إنتهاء الرسالة الصوتية، والاتصال من داخل الصين فقط) أو على الإيميل:

علمًا بأن السفارة المصرية أنشأت مجموعة تواصل على وسيلة التواصل الاجتماعي الصينية بين المصريين المقيمين في ووهان.  
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