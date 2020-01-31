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حوادث

حبس سائق لاتهامه بسرقة سيارة ومساومة صاحبها لإعادتها بالمطرية

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:02 ص
حبس سائق لاتهامه
حبس سائق لاتهامه بسرقة سيارة
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اسلام مقلد
قررت النيابة العامة حبس سائق 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة سيارة ومساومة صاحبها على دفع فدية مقابل إعادتها .

والقى رجال الامن بالقاهرة القبض على سائق، لاتهامه بسرقة سيارة ومساومة صاحبها على دفع فديه لاعادتها.


ووردت معلومات للمقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية من أحد المصادر السرية مفادها تواجد أحد الأشخاص بمقهى كائنة شارع مسطرد القديم ـ دائرة القسم وقيامه بالاتصال هاتفيا بمالك  سيارة مستولي عليها ومساومته علي إعادتها له مقابل مبلغ مالي 20 ألف جنيه .

وانتقلت قوة من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه، وتبين انه سائق حال تواجده بمقهى بمحل البلاغ وبحوزته سيارة، وبالكشف الفني عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها، واعترف بسابقة شرائه السيارة من احد الأشخاص" ولا يعلم باقي بياناته " ومقيم بلبيس / شرقية (مقابل مبلغ 30 ألف جنيه حيث قام بدفع مبلغ 20 ألف جنيه علي أن يتم دفع باقي المبلغ أثناء تسجيل السيارة ولم يتمكن من الوصول إليه مرة أخري .

وعقب ذلك  اكتشف أن السيارة من متحصلات واقعة سرقة فتمكن من التوصل إلى مالك السيارة ومساومته على رد السيارة إليه، مقابل دفع المبلغ المالي الذي قام بدفعه لشراء السيارة.

وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها واتهمه بمساومته له علي إعادة السيارة مقابل مبلغ مالي.

وحرر عن ذلك المحضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
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