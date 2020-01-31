ما البورصة السلعية ودورها في ضبط منظومة التجارة الداخلية

يستعرض " صدى البلد" أهم المعلومات عن شركة البورصة المصرية للسلع التي أقر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ترخيص تأسيسها امس الخميس لكل من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية.





قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم العشماوي إن البورصة السلعية ستكون عبارة عن منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجيستية التي افتتحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والمقرر افتتاحها قريبا وكذلك مراكز التجميع داخل المحافظات، تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة فى المحافظات المستهدفة، تسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.





تابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لـ صدى البلد ، أن البورصة السلعية ستكون بمثابة محاكات لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجيستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.





وأوضح، أن الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.





وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة الفرنسية "رانجيس" المسئولة عن إدارة أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية في فرنسا على تقديم كافة الاستشارات الفنية والدعم الفني لإنشاء المناطق اللوجيستية وأسواق الجملة وإطلاق البورصة السلعية.





ولفت إلى أن الشركة الفرنسية "رانجيس" تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا وعدة دول أبرزها: روسيا ، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست، وغيرها من الدول.





أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارًا بالترخيص لكل من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم "البورصة المصرية للسلع".





ونص القرار على أن يكون غرض الشركة إنشاء سوق منظم للتداول السلع المحاضرة القابلة للتخزين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المذكورة.





ونشر القرار في عدد امس الخميس للجريدة الرسمية.



