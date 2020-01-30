إيهاب الكومي يهاجم تطبيق دوري المحترفين .. فيديو





وقال الكومي في برنامجه ملعب البلد، والذي يأتي على قناة صدى البلد: "غير معقول تطبيق فكرة دوري المحترفين في دوري القسم الثاني، عندما أتت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري ، ورأينا الدكتور جمال محمد علي ضمن أعضائها مسئولًا عن دوريي القسمين الثاني والثالث ، استبشرنا خيرًا فيه".





وأضاف الكومي: "لكن تطبيق دوري المحترفين أمر مستحيل، لا يوجد إمكانيات لتوفير وتطبيق ذلك الدوري، إذا طبقناه أيضًا سيهبط أندية عريقة مثل الترسانة والأولمبي".





ومن المنتظر أن يتم تطبيق دوري المحترفين الموسم القادم في دوري القسم الثاني بنظام المجموعتين ، تضم كل مجموعة 12 فريقًا.

هاجم الإعلامي إيهاب الكومي ، مقدم برنامج ملعب البلد ، فكرة تطبيق دوري المحترفين في دوري القسم الثاني بدءًا من الموسم القادم.