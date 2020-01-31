أخبار التوك شو.. الوزراء: طائرة خاصة لنقل المصريين من الصين.. السفارة الصينية بالقاهرة: كورونا أخطر من سارس.. والناظر: بلاش بوس وأحضان

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الخميس مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال الفنان مصطفي هريدي، إن اختفاءه كان من عام 2012 بعد فيلم القنصل مع أحمد السقا، وتوقف منذ ذلك الفترة وسافر الأردن بعد حدوث توترات سياسية فى مصر.





قال الفنان أحمد صيام، إنه يحب التمثيل في الأعمال الدرامية والفنية ولا يهتم بالجانب المادي على الاطلاق.





أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم بالأمس عقد اجتماع لمناقشة عودة المصريين المتواجدين بمدينة ووهان الصينية مؤكدا انه تم التنسيق مع الجهات الصينية الذي لم يترددوا واستجابوا للطلب المصرى وهو ما يعبر عن عمق العلاقات بين مصر والصين.





قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه في يوم 25 يناير 2011 احتشدت الجماهير في عدة مناطق ومنها، دار القضاء العالي، واقتحمت الحواجز الأمنية واتجهت إلى ميدان التحرير، وكان منهم نوابا سابقين عن جماعة الإخوان الارهابية، ونوابا ليبراليين.





قال طارق سليمان وكيل وزارة الزراعة، في إطار مشروع إحياء البتلو، إن الوزارة منعت ذبح البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية ، وتحديد الوزن الأمثل لذبحها، وذلك من ضمن خطط الوزارة للحفاظ على الثروة الحيوانية.





قال المتحدث باسم السفارة الصينية في القاهرة، جاو جي شيان، إن هناك زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 170 شخصا؛ موضحا أن كورونا مختلف عن فيروس سارس الذي انتشر في 2002.





كشف الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق وإستشارى الأمراض الجلدية، عن طرق علاج والوقاية من الأمراض الجلدية فى فصل الشتاء، قائلا:"التدفئة للمحافظة على درجة حرارة الجسم هى أهم شيء".





نفى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشائعة الرائجة حول وقف تطبيق "واتس اب" بداية من فبراير 2020.