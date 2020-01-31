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محافظات

بعد تخفيض الأسعار 50 % .. المواقع الأثرية بأسوان تكتظ بالسائحين

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:53 ص
معبد أبوسمبل
معبد أبوسمبل
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان المشتى العالمى وعروس الجنوب - جوهرة النيل الساحرة - عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء استقبالها واستضافتها للوفود من السائحين والزائرين من مختلف الجنسيات بكافة دول العالم .

وفى هذا الإطار شهدت معبد أبوسمبل جنوب مدينة أسوان إقبالًا كبيرًاَ للآلاف من الزائرين المصريين منذ بدء إجازة نصف العام الدراسي للإستمتاع بزيارة هذا المعبد العريق الذي يعتبر درة التاج في المعابد النوبية القديمة .

وقال أحمد مسعود مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة في منطقة أبو سمبل بأن السياحة الداخلية تتوافد  بكثافة حاليًا علي منطقة معابد رمسيس الثانى من خلال طريق أبو سمبل - أسوان البرى ، ونهريًا من خلال رحلات النايل كروز التي تعمل في بحيرة ناصر ، ،علاوة علي الرحلات الجوية الوافدة لمطار أبوسمبل الدولي .



وأضاف أحمد مسعود بأن قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصريين بنسبة 50% خلال فترة أجازة نصف العام كان له تأثير إيجابي كبير في تزايد إقبال الزائرين المصريين علي زيارة معبدى أبو سمبل وغيره من المعابد الأثرية الأخرى .



وأشار مسعود إلى أن زائرى أبو سمبل يستمتعون بمعرفة  قصة إنقاذ معبدى رمسيس الثانى ونفرتارى علي يد منظمة اليونيسكو فى الستينيات من القرن الماضى فى ملحمة ثقافية عالمية على مدار أربع سنوات خلال الفترة من 1964 حتى 1968 .

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