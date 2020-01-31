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منوعات

بسبب ذعر كورونا..المارة يرفضون مساعدة مسن صيني أصيب بأزمة قلبية في أستراليا.. صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:17 ص
بسبب ذعر كورونا..
بسبب ذعر كورونا.. المارة يرفضون مساعدة صيني أصيب بأزمة قلبية
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هدير علاء
رفض المارة في الحي الصيني بمدينة "سيدني" الأسترالية إجراء إنعاش قلبي رئوي لمسن صيني في العقد السادس من عمره بعد إصابته بنوبة قلبية، وذلك خوفًا من أن يكون مصابًا بفيروس "كورونا" الذي تسبب في حالة ذعر على مستوى العالم في الآونة الأخيرة.

وتوفي المسن، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بسبب سكتة قلبية خارج أحد المطاعم في الحي الصيني بالمدينة الأسترالية مساء يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الجدير بالذكر أن المسعفين حاولوا إنعاشه لكنه توفي في مكان الواقعة.

وأفاد مديرو المطعم بأنهم علموا من العاملين أن رجلًا سقط في الخارج، وفقًا لصحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية.

يذكر أن فيروس "كورونا" أودى حتى الآن بحياة 170 شخصًا وأصاب الآلاف، وكانت مدينة "ووهان" الصينية هي مصدر تفشي هذا الفيروس المميت.

وجاء في تقرير "ديلي ميل" أنه قد تبين إصابة سبعة أشخاص بالفيروس بعد عودتهم إلى أستراليا من "ووهان"، أربعة منهم في ولاية "نيو ساوث ويلز"، بالإضافة إلى حالتين في ولاية "فيكتوريا" وحالة في "كوينزلاند".
بسبب ذعر كورونا..المارة يرفضون مساعدة مسن صيني أصيب بأزمة قلبية في أستراليا.. صور
بسبب ذعر كورونا..المارة يرفضون مساعدة مسن صيني أصيب بأزمة قلبية في أستراليا.. صور
بسبب ذعر كورونا..المارة يرفضون مساعدة مسن صيني أصيب بأزمة قلبية في أستراليا.. صور
بسبب ذعر كورونا..المارة يرفضون مساعدة مسن صيني أصيب بأزمة قلبية في أستراليا.. صور
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