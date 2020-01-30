أخبار النادي الأهلي.. الجيش السوداني يستقبل بعثة المارد الأحمر.. وتعليق أزارو بعد أول مشاركة في السعودية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 30 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:









- أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قرار جديد بشأن مباراة الأهلي والهلال المقرر إقامتها بعد غد السبت على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.









- وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني، وسط استقبال حافل من جماهير المارد الأحمر وهتافات تطالب باللقب الإفريقي.









- عبر المغربي وليد أزارو، المهاجم المنتقل حديثًا لنادي الاتفاق السعودي ، عن سعادته بتسجيل أول مشاركة له مع ناديه الجديد في دوري كأس محمد بن سلمان ( الدوري السعودي ).









- يرغب النادي الأهلي في شراء رمضان صبحي المُعار من هدرسفيلد الإنجليزي حتى يونيو المقبل، بعد أن رحل إلى الدوري الإنجليزي منذ سنتين في رحلة احتراف.









- رفضت جماهير نادي الهلال السوداني تكرار سيناريو عام 2007 قبل مواجهة زعيم الأندية السودانية فريق النادي الأهلي بعد غد السبت فى ختام جولات دوري أبطال إفريقيا.









- كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن خطة تأمين مباراة الهلال السودانى والنادي الأهلي المقرر إقامتها بعد غد السبت فى إطار الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا.