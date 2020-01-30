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الطب الوقائى يكشف طرق الوقاية من وباء كورونا.. شاهد

الخميس 30/يناير/2020 - 11:41 م
وباء كورونا
وباء كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الدولة المصرية إتخذت كافة الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا ومنع دخوله للإراضى المصرية.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم" والمذاع عبر قناة "اون أى"،: "تم وضع خطة متكاملة للتعامل مع المرض  منذ إعلان منظمة الصحة العالمية تفشى المرض، وتشمل الخطة الإكتشاف المبكر للمرض وتعريف الحالات والتعامل معها.

وكشف رئيس قطاع الطب الوقائي عن  طرق الوقاية من وباء كورونا، مؤكدا أن المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون والمواد المطهرة الأخرى المستخدمة لغسل اليدين وخاصة عند السعال والعطس تقى بشكل كبير من إنتقال الأوبئة والفيروسات.

وأشار علاء عيد إلى أن مصر من أوائل الدول التى أعلنت خطة الإستعداد والتعامل مع هذا الوباء بعد تفشيه بمختلف دول العالم.

ونوه إلى أن أولى الخطوات التى تم إتخاذها هى رفع درجة الإستعداد القصوي لجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة سواء برية أو جوية او بحرية، فضلا عن فحص جميع فحص جميع الوافدين القادمين من المناطق التى ظهر بها المرض والعزل الفورى لم يحمل المرض.

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