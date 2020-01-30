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مسئول في جامعة ووهان الصينية: 350 طالبا مصريا يعيشون في رعب

الخميس 30/يناير/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة عزة عبد الوهاب، مسئول شئون الطلاب في جامعة ووهان الصينية، إن هناك حوالي 350 طالبا من المصريين، جميعهم يرغبون في العودة الى مصر تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا القاتل. 

وأضافت عزة عبد الوهاب، خلال برنامج «مساء دي إم سي»، تقديم «رامى رضوان»، أن السفارة المصرية على تواصل دائم معهم عبر الواتساب، وتم ابلاغهم برغبة الجميع العودة الى مصر؛ منوهة بأن الوقت الحالي في الصين إجازة مما يجعلهم يجلسون في المنازل تخوفا من التعامل مع الصينيين.

وتابعت عبد الوهاب، أنه في حال الخروج الضروري يرتدون الماسكات والجونتيات، مشيرة إلى أن المصريين كلهم يتبعون تعليمات وزارة الصحة حتى العودة إلى مصر.


وأكدت أن إصابات المرض كثيرة ولا يوجد بالصين المستشفيات التي تسع كل هذا الكم، قائلة: «الجالية المصرية خالية من فيروس كورونا.. ولكننا مصابون بالذعر والرعب».
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