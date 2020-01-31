وزير الصحة الأسبق: متوسط عمر المصري في السبعينيات والثمانينيات كان 45.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق أن متوسط عمر المواطن المصري في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كان لا يتجاوز 45 عاما، وأصبح الآن 73 عاما نتيجة التقدم الطبي الذي حدث.





واضاف عوض خلال وجوده ضيفا ببرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أنه تم التخلص من مجموعة من المراض التي كانت في نسبتها عالية خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه كانت نسبة مرض البلهارسيا 39% على مستوى مصر.

وتابع وزير الصحة الأسبق أن مفهوم الصحة بأن الانسان يكون سليما جسمانيا ونفسيا واجتماعيا، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل سيغطي جميع المواطنين بشكل شامل.

وأشار وزير الصحة الأسبق إلى أن الصحة هي أساس كل شئ، مؤكدا أن راحة البال تساعد على الصحة الجيدة

وقال وزير الصحة الأسبق أن البحث عن السكن الإجتماعي المناسب يساعد على عدم وجود الأمراض.