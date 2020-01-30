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رياضة

المصري: جددنا الثقة في إيهاب جلال.. ونسعى لحل أزمة القيد

الخميس 30/يناير/2020 - 11:38 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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محمد رشاد
حسم مجلس إدارة نادي المصري، مصير إيهاب جلال المدير الفني من الاستمرار في قيادة الفريق في الفترة المقبلة، بعدما تقدم باستقالته.

وقال محمد الخولي نائب رئيس المصري خلال تصريحات لفضائية "قناة الزمالك": "مجلس إدارة المصري جدد الثقة في إيهاب جلال وجهازه الفني، هو يمر بحالة نفسية بعد الخسارة من الجونة".

وتابع: "نتائج الفريق لم تكن قدر طموحنا، ونقدر غضب جماهير بورسعيد، نحن كمسؤولين الموضوع يكون مختلفا بالنسبة لنا، القرارات الانفعالية التي تؤخذ وقت الهزيمة تكون خاطئة".

وعن أزمة وقف القيد، أوضح: "نسعى لكي تكون العقوبة لفترة قيد واحدة، وهي الحالية فقط".

ويعاقب نادي المصري، بالحرمان من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، من قيد لاعبين جدد خلال فترتي قيد مقبلين، بسبب أزمة لاعبه شيخ موكورو.
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