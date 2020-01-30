أخبار نادي الزمالك .. الكاف يحسم مصير نقل السوبر الإفريقي من قطر .. الفيفا يرفض نظر شكوى جروس ضد الأبيض

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس 30 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:









- حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " الجدل المثار بشأن إمكانية نقل مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك المقرر إقامتها في قطر 14 فبراير المقبل .









- أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا صحة لما يتردد عن اعتذار نادي الزمالك عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي المحدد لها يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.









- أرسل وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة خطاب نادى الزمالك إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الخاص بطلب تغيير مكان مباراة السوبر الإفريقي .









- أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، قائمة مباراة السوبر الإفريقي اليوم الخميس، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رغم رفضه خوض المباراة بالعاصمة القطرية الدوحة.









- أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض نظر شكوى السويسري كريستيان جروس المدير الفنى السابق ضد النادي .



