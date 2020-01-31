اهم الاخبار.. قرارات رئاسية لحماية المصريين بالصين.. وحالتا إصابة بـ كورونا بالسودان .. قرار جديد من الكاف قبل مواجهة الأهلى والهلال





نشر موقع "صدى البلد" على مدار امس الخميس، مجموعة من أخبار الهامة حول الأحداث الجديدة على المصرية، والتي جاءت كالتالي:

الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين





تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" بمقاطعة خوباى الصينية، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الإجراءات التنفيذية لذلك.







وزيرا الخارجية والري يشاركان فى مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة بواشنطن



قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن مفاوضات واشنطن حول سد النهضة لا تزال مستمرة.



وأضاف المتحدث على صفحة الوزارة بموقع التغريدات القصر تويتر أن، وزيريّ الخارجية والموارد المائية يشاركان في الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان وبحضور البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.







شطة يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني





كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة، عضو اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تفاصيل جديدة حول وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا فى السودان، قبل مباراة النادي الأهلي والهلال، بعد غد السبت، فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.





كان بيعاشرني غصب عني.. قاتلة زوجها بشبين القناطر تعترف: كنت بحب واحد غيره



قررت نيابة شبين القناطر إحالة واقعة قيام ربة منزل بقتل زوجها بمساعدة ابنة خالتها مع سبق الإصرار والترصد وإلقاء جثته بجوار مسكنه إلى محكمة الجنايات.







واعترفت المتهمة خلال تحقيقات النيابة بارتكابها الجريمة حيث أحضرت سكين المطبخ وسددت طعنات نافذة لزوجها المجني عليه حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاءة السرير وألقتها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل.

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلى والهلال السوداني



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن قرار جديد بشأن مباراة الأهلي والهلال المقرر إقامتها بعد غد السبت على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى ختام جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وبحسب تعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) وفي إطار رفع القيمة التسويقية والترويج الاعلامي للمباريات سوف يتم فتح أول 15 دقيقة في المران الرئيسي للهلال والأهلي مساء غد الجمعة.

بعد قص وتغيير لون شعرها.. نيرمين الفقى تفاجئ جمهورها بلوك جديد





نشرت الفنانة نيرمين الفقى صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهرت الفنانة نيرمين الفقى، بلوك جديد بعد قص شعرها مع مصفف الشعر سيمون والذى قامت معه بتغيير لون شعرها الى الأشقر الغامق.

فيديو جراف.. كوكب الأرض سيغرق قريبا.. والسبب نهر





الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض، واحدة من أهم القضايا التي تشغل العلماء خاصة لما قد تتسبب فيه من ذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه.

ووفقا لمجلة ساينس اليرت العلمية فإن واحدة من أهم التهديدات الحالية متعلقة بنهر باين آيلاند الجليدي في أنتاركتيكا، القارة القطبية الجنوبية، والذي تم ترقيمه بأن الجليد يذوب بشكل غير معتاد.